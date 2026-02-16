Ataque frontal a Almeyda y postura definitoria del Comité de Árbitros

Galech Apeztegui redactó una acta dañina contra Almeyda sin el respaldo de las imágenes en el detonante y, al margen de si Competición considera esta atenuante o opta por la vía fácil, enfrenta al CTA a una examen de honestidad tras sus últimos desmanes con el Sevilla

En el Área Chica no existe cabida para la mentira y sí para la honestidad en el esfuerzo y en el discurso, porque los hechos hablan por sí solos y cualquier versión tergiversada falta a la realidad.

Verdad que lleva por bandera Matías Almeyda en la polémica que condiciona la actualidad del Sevilla por la dura sanción a la que se expone por su expulsión contra el Alavés y, sobre todo, por el ataque frontal al técnico sevillista que el colegiado Galech Apezteguia perpetró en el acta a la conclusión del choque.

'El Pelado' se mostró honesto desde el primer momento, aceptó su responsabilidad por su reacción posterior y pidió disculpas a pesar de mantener que no existió motivo para la roja y que el colegiado en ningún momento le explicó su decisión, por lo que intuía que el navarro mentiría en el acta.

Las imágenes respaldan a Almeyda y resta credibilidad a lo que recoge el acta

Y las imágenes así lo acreditan, pues las pruebas videográficas no respaldan la razón esgrimida en el acta para expulsarle, a la par que reflejan una actitud desafiante que enervó aún más a Almeyda, atónito ante la situación.

El árbitro podría haber recurrido al motivo utilizado en la expulsión de Eder Sarabia contra el Sevilla, al responsabilizar de lo ocurrido en el banquillo al no identificar al causante, pero optó por una versión, especialmente en lo referente a la roja, que las imágenes califican de falsa. Un salto al vacío como rectificación inexistente para justificar una decisión que desató todo lo que ocurrió después y también contribuyó la actitud de Iosu Galech.

Ahora queda por saber si Competición atenderá esta atenuante sobre el origen de los hechos pese al desajuste entre el acta y las pruebas de vídeo, pero me temo que decidirá en base a lo que recoge el escrito sobre el comportamiento del míster a posteriori y ejecutará su habitual castigo ejemplarizante con los clubes hiapalenses. Ojalá me sorprenda y actúe en consonancia con la verdad.

La credibilidad del Comité de Árbitros, a prueba

Pero más allá de Competición, resultará muy relevante e, incluso definitorio, la postura que adopte ante este asunto polémico el Comité de Árbitros después de la queja elevada por el club nervionense. Cabe recordar que recientemente ratificó las decisiones tomadas por sus colegiados en el penalti pitado a Carmona contra el Mallorca o la mano en el área del Girona con una explicación que no cuadran con las imágenes.

Es una cuestión de credibilidad, de responder con la honestidad que se menciona al principio y de saber rectificar, porque, de lo contrario, alimentarán teorías que a veces resultan descabelladas, pero que en ocasiones puntuales resultan de sumar dos más dos.