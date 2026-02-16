Los flecos con el Newcastle para el expedito fichaje de Odysseas Vlachodimos por el Sevilla

Odysseas Vlachodimos está brillando con luz propia en el Sevilla FC de Matías Almeyda, de ahí que el club se esté planteando el poder ficharlo, al llegar cedido sin opción de compra. El arquero y su familia están muy contentos en la capital hispalense, pero sería una operación repleta de flecos y marcada por lo económico. 'Novias' tampoco le van a faltar

El guardameta griego Odysseas Vlachodimos es, posiblemente, la única nota positiva dentro de la errática temporada del Sevilla FC. Héroe bajo palos en más de un partido, sus paradas no sólo han servido a los de Nervión para sumar puntos, sino que también han evitado que los resultados en contra sean mucho más abultados, siendo los de Matías Almeyda actualmente el segundo equipo de LaLiga que más goles ha encajado (39), frente a los 40 del Levante. Y es que el plantel sevillista da para lo que da.

Por ello, no es de extrañar que en el Sánchez-Pizjuán lleve semanas el runrún sobre el futuro de un Vlachodimos que aterrizó en Nervión bajo préstamo y por el que el Sevilla FC no dispone de ningún tipo de opción de compra sobre él, teniendo que negociar sí o sí en verano si desea retenerlo.

Vlachodimos y su familia, felices en Sevilla

A su favor cuenta Antonio Cordón, director de fútbol profesional del Sevilla FC, con el beneplácito del arquero, un Odysseas Vlachodimos que ya ha dejado claro que tanto él como su familia son muy felices en la capital hispalense, por lo que llegado el caso apostaría por continuar como sevillista si todo cuadra. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, aún es “demasiado pronto” para tomar ningún tipo de decisión al respecto. Y es que son demasiadas las cuestiones por definir todavía.

Con contrato con el Newcastle hasta 2028, tanto el propio Vlachodimos como el Sevilla FC entienden que no resultará del todo sencillo mantener su vinculación, y es que lo económico tendrá mucho que decir al respecto. Tanto par el propio jugador como para el Newcastle, equipo al que pertenecen sus derechos.

En Nervión confían en poder cerrarlo en una cuantía no demasiado elevada, teniendo en cuenta la edad del arquero, 31 años, y que su valor de mercado según Transfermarkt es de cinco millones de euros. Una cantidad que sería accesible para las cuentas del club sevillista, aunque no están nada claros los números.

La continuidad de Odysseas Vlachodimos “no será fácil”

Así se lo hacen saber a la redacción de ESTADIO Deportivo, donde reconocen que la continuidad de Odysseas Vlachodimos “no será fácil”. Y no sólo por su precio. Indistintamente de que el Newcastle intente aprovechar el tirón del arquero heleno para tratar de recuperar parte de los 24 millones de euros que invirtió en él en el verano de 2024, los ingleses tienen que tomar también una serie de decisiones vitales. Son muchos los factores que influirán en el futuro de Vlachodimos, lo económico al margen.

El Newcastle tendrá que tomar varias decisiones fundamentales una vez que finalice la temporada, estando ahora en posición de esperar a cómo finalice el presente curso. En primer lugar, si confía de nuevo en su arquero para defender la portería de las ‘Urracas’, ocupada actualmente por Aaron Ramsdale y Nick Pope, mientras que los veteranos Mark Gillespie y John Ruddy la completan.

Un overbooking que propició la salida en préstamo de Vlachodimos el pasado verano en unas condiciones ventajosas para el Sevilla FC, lo cual no se antoja que vuelva a repetirse.

Pendientes de un Newcastle pleno de dudas

Si el Newcastle decide confiar en él, está por ver también bajo qué condiciones y que tiempo de juego le garantizaría, amén de quién será el entrenador, si llegará, o no, un nuevo técnico y cuáles serán los retos deportivos del conjunto inglés, colocado actualmente en la décima posición de la Premier y que ahora mismo está fuera de Europa.

Una serie de incógnitas que condicionarán aún más la complicada negociación por un Vlachodimos que, además, tendrá a buen seguro diversas ofertas sobre la mesa, después de haber rendido a un excelente nivel este curso como sevillista.

Factores, todos, que se antojan cruciales para acabar de resolver el futuro de un Odyssea Vlachodimos que tan sólo tiene claro que pertenece en propiedad al Newcastle hasta 2028. Por el momento, todos los actores de la negociación siguen agazapados esperando a que llegue el momento oportuno para sentarse a negociar y jugar sus cartas.