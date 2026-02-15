Rayo Vallecano - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 24 de LaLiga

El Atlético de Madrid se desplaza a Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano en la jornada 24 de primera división en la noche de hoy; el polémico Estadio de Vallecas será testigo de este derbi madrileño marcado por el estado del escenario de esta tarde.

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano se medirán por segunda vez en esta temporada. En esta ocasión será en el barrio de Vallecas, en el partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo.

Una cita de vital importancia para los de la franja por la complicada situación clasificatoria que pasan. Ambos equipos llegan tras perder sus dos últimos partidos de primera división. Este segundo cara a cara de la temporada entre dos equipos madrileños se disputará en la tarde de hoy domingo 15 de febrero.

Duelo para romper la racha negativa

Se miden dos equipos en situaciones clasificatorias totalmente distintas, pues el Atlético de Madrid se presenta en el Estadio de Vallecas en la tercera posición, con 45 puntos, buscando asentarse en la zona Champions de la clasificación. El Rayo Vallecano llega tras tres derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports. De hecho, es el antónimo del Atlético de Madrid en la tabla clasificatoria, ya que ocupa la decimoctava posición clasificatoria, siendo el equipo que marca el descenso.

Los de Simeone quieren reencontrarse con las buenas sensaciones tras su derrota en el Metropolitano ante el Real Betis de Manuel Pellegrini. Los pupilos de Iñigo Pérez se encuentran inmersos en la polémica que rodea a su estadio y terreno de juego; incluso ellos destacan la precariedad del Estadio de Vallecas.

El partido que enfrenta al Atlético de Madrid con el Rayo Vallecano, correspondiente a la vigesimocuarta jornada de primera división, se disputará en el Estadio de Vallecas este domingo 15 de febrero de 2026, a partir de las 16:15 horas. Se espera un cielo soleado con algunas nubes de paso y una temperatura cercana a los 15º, una temperatura excepcional para la práctica de fútbol.

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos vascos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN. Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Estadio de Vallecas.