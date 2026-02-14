Sevilla - Alavés, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Sevilla-Alavés, correspondiente a la jornada 24 y una final para los dos equipos

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo de ESTADIO Deportivo del partido que enfrenta en Nervión al Sevilla con el Alavés. Una auténtica FINAL en febrero para no tenerse en problemas serios. ¡Gracias por elegirnos!

Sevilla y Alavés afrontan este choque con urgencias, con el descenso a solo tres puntos, sobre todo los nervionenses, conscientes de que no ganar sería paso en falso muy peligroso.

Alineaciones Sevilla - Alavés: alineación probable de Sevilla y Alavés en la jornada 24 de LaLiga

A la espera de conocer los onces oficiales, estas son las posibles alineaciones de Almeyda y Coudet.

Sevilla y Alavés afrontan esta final con hasta ocho ausencias, cinco por parte sevillista y tres en el bando babazorro. Así, Almeyda no dispone de Januzaj, que no llegó a tiempo, Rubén Vargas, Oso, Castrín y Marcao , mientras que Coudet ha de prescindir de Jonny Castro, Koski y Benavidez.

Almeyda podría variar su dibujo esta tarde y regresar a la línea de cuatro atrás con tal de hacerle hueco a Ejuke , que atraviesa por un buen momento de forma y no encaja en el 5-3-2. En este sentido, no es descartable esta variación, aunque todo apunta que repetirá con su esquema habitual. Pronto lo sabremos.

Los futbolistas de la plantilla, consciente de la importancia vital de este encuentro, pusieron en marcha una iniciativa en redes que partió de Gudelj, con un lema famoso de Carlos Salvador Bilardo: "Los coloraos son los nuestros". Muchos compañeros compartieron la imagen para alentar a la hinchada en un día clave.

¡Los jugadores del Sevilla ya están en la Bombonera! Fuera del estadio ya se respira un gran ambiente, reflejo de que será una olla a presión a sabiendas de lo mucho que se juega el Sevilla.

¡Ya tenemos el once del Sevilla y hay dos sorpresas! Estos son los hombres elegidos por Almeyda: Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Sow, Akor y Maupay.

Finalmente Ejuke no ha entrado en el once y Almeyda no ha variado su dibujo, otra vez con cinco atrás, si bien ha realizado dos movimientos reseñables. Y es que ha dado entrada a Nianzou en el centro de la zaga y ha adelantado la posición de Gudelj, que ocupa el lugar de Mendy , ausencia inesperada en el once.

Además de Mendy, Almeyda también ha sacrificado a Peque y Carmona, este último muy criticado por el partido contra el Girona. Juanlu y Sow le relevan en la alineación.

¡También está el once del Alavés! Esta es la apuesta de Coudet:

Coudet parte con dos delanteros, Toni Martínez y Lucas Boyé , ante la poblada defensa sevillista y porque sabe que la zaga local sufre con los balones al área-

Después de lo ocurrido en el últimos partido, en el que se pasó por alto una mano clara en el área del Girona, el Sánchez-Pizjuán estará muy pendiente del arbitraje del colegiado navarrro Galech Apezteguia, asistido en el VAR por González Francés

Los nervionenses afrontan el partido con cinco apercibidos, lo que gana importancia por la cercanía del derbi, pues si ven amarilla se asegurarían jugarlo y de lo contrario enfilarán el partido anterior en riesgo. Son lo casos de Suazo, Carmona, Nianzou, Azpilicueta y Agoumé

Antes del partido, Almeyda habló de su apuesta por el central. "Hoy le toca de arranque. Jugamos contra dos delanteros duros, dos delanteros con oficio y bueno, creo que ya está preparado esperando que pueda realizar la mayor cantidad de minutos, sabiendo que es difícil que juegue los 90", señaló el míster.

El VAR ha revisado la entrada de Juanlu por si era merecedora de roja, pero todo ha quedado en un susto.

Finalmente Gudelj está en el eje de la defensa, con Azpilicueta en la banda derecha y Juanlu de interior adelantado. Experimento de Almeyda.

El Sevilla ha empezado con el control del partido, instalado en terreno babazorro gracias a su presión arriba. Le cuesta salir al Alavés.

¡Se precipita Akor Adams! El nigeriano recibe en carrera un pase profundo, dribla al defensa pero, en vez de avanzar, prueba con un disparo que se le arriba.

¡Segunda amarilla a Juanlu! El quinteño se va a la calle por pisar a Youssef y deja al Sevilla con uno menos al cuarto de hora.

Almeyda se ve obligado a reestructurar el equipo y sobreponerse al enésimo obstáculo. Flaco favor del canterano, que se marchó muy frustrado.

El Sevilla recibe esta tarde al Alavés en el Sánchez-Pizjuán en partido correspondiente a la jornada 24 del campeonato liguero y que puedes seguir en el pormenorizado directo que ofrece ESTADIO Deportivo.

La cita en Nervión se erige en una auténtica final para los dos conjuntos, en especial para los locales, porque, con tres puntos de renta sobre el descenso, están obligados a imponerse a los babazorros para no meterse en problemas serios después de haber caído en Mallorca y empatado 'in extremis' con el Girona.

Ahora mismo, el Sevilla es decimocuarto y el Alavés, decimoquinto, empatados a 25 puntos, por lo que el equipo que se imponga dará un paso de gigante hacia adelante.

Para ello, Almeyda debe sobreponerse nuevamente a bajas de importancia, pues no recupera a nadie de los lesionados con respecto al último partido contra los de Míchel y sí ha perdido a Oso, por el golpe recibido en dicho encuentro.

Además, a pesar de que ha empezado a trabajar con el grupo, finalmente Januzaj no ha entrado en la lista definitiva, por lo que el entrenador sevillista no dispone de un total de cinco efectivos, casos del belga, Andrés Castrín, Marcao, Rubén Vargas y Oso. Es decir que cuenta con los mismos recursos que ante el Girona sin la presencia del lateral izquierdo y con cinco apercibidos con el derbi próximo.

Por su parte, Chacho Coudet pierde a tres futbolistas para este encuentro trascendente, casos del sancionado Jonny Castro y los lesionados Koski y Benavidez, que no se ha recuperado a tiempo.