Almeyda, sobre el fichaje de Vlachodimos, la situación de Ejuke en el Sevilla y la afirmación de Del Nido Carrasco: "No paro de darle vueltas"

El entrenador sevillista, que confirmó que Januzaj no llega a tiempo, se refirió con prudencia al futuro del internacional heleno, a la par que respondió al presidente y dejó entrever que podría haber un cambio táctico

En una rueda de prensa muy extensa previa a la final de mañana contra el Alavés, Matías Almeyda se pronunció sobre numerosos temas relacionados con el partido y también con asuntos de plena actualidad y de mucho interés para el sevillismo.

En este sentido, el técnico argentino, que confirmó que Januzaj no entrará en la convocatoria, se refirió a las posibles novedades que podría presentar el once, con un potencial cambio de sistema para encajar a Ejuke, que mejoró las prestaciones del equipo ante el Girona al entrar en el terreno de juego en la segunda parte, a la par que reconoció que no para de dar vueltas para encontrar una solución a la sangría de goles en contra.

Cambio de sistema y entrada de Ejuke

"Me he replanteado todo. Doy vuelta la hoja para acá, la doy para allá, porque hay que buscar soluciones. Y sí, nos preocupa. Hemos jugado con 5 atrás, hemos jugado con 4, hemos jugado mano a mano, hemos jugado con un líbero, hemos jugado de todas las maneras. Y seguiremos buscando la vuelta hasta poder no ser tan accesibles en algunos trámites del partido, porque no es siempre esto. Creo que lo vamos a solucionar. Estamos en esa búsqueda", señaló el preparador sevillista, que no descarta que el extremo nigeriano sea de la partida.

"A Ejuke hemos probado en diferentes posiciones, tanto por izquierda como por derecha. Creo que es un jugador determinante en el uno contra uno y siempre está esa duda si son 90 minutos o el segundo tiempo. Una vez que el partido está medio definido es provocar algo más como sucedió el otro día. Nosotros el otro día entonamos un mea culpa porque veíamos que lo que habíamos planificado estaba mal. Hicimos tres cambios en el entretiempo y eso nos llevó a que el partido cambiara. Entonces no nos detenemos en algo como qué fijo, vamos viendo, vamos estudiando y ahí está la salida", explicó Almeyda, que respetó la dura opinión de Francisco López Alfaro, que le se��alaba directamente al decir que parecía un eqiuipo juvenil.

Respuesta a Del Nido Carrasco y el futuro de Vlachodhimos

Además, el preparador respondió a las palabras de ayer del presidente José María Del Nido Carrasco, que ratificó su plena confianza en el míster y dejó claro que es el líder ideal de este proyecto: "Yo estoy agradecido de que me den trabajo, en todos los lugares que he estado ha sido así, y yo trato de que los resultados sean positivos para responder a esa confianza y demostrar que eligieron al apostar por mí".

Igualmente, se le cuestionó por el estado de forma de Vlachodimos y su futuro en el Sevilla, si ve posibilidades de que el club pueda afrontar su fichaje. "Él tiene actuaciones muy buenas, como han tenido sus compañeros y como todos, cosas buenas, cosas a mejorar, pero lo veo muy comprometido como el resto de sus compañeros", apuntó Almeyda, que no descartó que se pudiera quedar, pidiendo prudencia por lo que resta hasta entonces: "No lo quemes, no se puede hablar tanto. Ya veremos qué ocurre. Eso falta muchísimo. Vamos a pensar en Alavés".