Almeyda reconoce el "desastre" ante el Girona con matices y se descuelga del derbi: "Es una final"

El preparador argentino se pronunció sobre el nivel del equipo en las primeras partes, con la última cita como ejemplo, y dejó claro que la proximidad el derbi no condiciona las decisiones con los cinco apercibidos

Matías Almeyda nunca suele poner paños calientes, pero siempre incide en los matices y la necesidad de realizar análisis más sesudos sin quedarse en la superficie, lo que puso en práctica en la rueda de prensa de este mediodía cuando se le preguntó por el peor rendimiento del equipo en las primeras partes.

Una afirmación con la que no se mostró del todo de acuerdo Almeyda, que se centró en el primer acto del partido contra el Girona, reconociendo el "desastre" sevillista, pero estableciendo matices relevantes.

El análisis de lo ocurrido contra el Girona

"Depende qué primeras partes. No siempre. Digo que no soy de generalizar y soy de estudiar. Hay momentos que sí y hay momentos que no. Hay momentos que tenemos que corregir lo nuestro y hay momentos que es por virtud del rival. El otro día (contra el Girona) desarrollamos una presión y no salió y encontramos un rival que lo que mejor tiene es la movilidad de sus medios, la movilidad de sus defensores, la movilidad de sus delanteros y realmente pasamos un primer tiempo mal", señaló Almeyda, que profundizó en el asunto.

"Quedó camuflado como que fue un desastre. Fue un desastre. Ahora, no hubo una diferencia en las áreas. Yo vi el partido tres veces, no sé cuántas veces lo han visto. De todo ese primer tiempo malo que tuvimos, el rival tuvo una acción de gol", apuntó Almeyda, que, eso sí, mantuvo que es "indefendible".

El problema de los apercibidos con el derbi a las puertas

En otro orden de cosas, se le preguntó por los cinco apercibidos que hay en el equipo a falta de dos partidos para afrontar el derbi contra el Betis en La Cartuja, con el riesgo de que podrían afrontar la jornada anterior bajo la amenaza de ver la quinta amarilla. Un tema que Almeyda trató desde la inmediatez de conseguir resultados ya, por lo que dejó claro que esta circunstancia no le condiciona en absoluto.

"No me preocupa, porque confío en todos los jugadores que están. Y si no hay uno, estará el otro. Porque esto lo sacamos todos juntos. Están todos preparados para jugar. Y de hecho, casi todos han jugado y solo tres jugadores han jugado menos, que son Jordán, Manu Bueno, Fábio (Cardoso) y Nyland. Los demás han competido muchos más partidos", apuntó Almeyda, que al respecto se le cuestionó por las muchas amarillas que ven los suyos y si les pide que aflojen.

"No. Cuando uno entra a la cancha, entra para no ser ni amonestado ni expulsado. Hay que analizar cada situación también. Porque el otro día nos amonestaron a César estando sentado en la banca. No podemos pensar en eso. Tenemos que jugar como si no las tuviesen. Porque cuando uno entra con un pensamiento y por ahí hay una dividida no va a meter el pie por miedo a pensar en otro partido. Es este partido. Esta es una final. Ya veremos después. Ojalá que no amonesten a ninguno".