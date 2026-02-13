Fecha y hora para el 'derbi chico' entre Betis Deportivo y Sevilla Atlético con cuentas pendientes y la supervivencia en juego

El segundo derbi de filiales de la temporada se disputará el primer viernes de marzo con mucha tensión por la situación en la tabla de heliopolitanos y nervionenses

Tanto el Betis Deportivo como el Sevilla Atlético se encuentran inmersos en la lucha por salvar la categoría en el Grupo 2 de Primera Federación, pues a día de hoy ambos ocupan puestos de descenso, lo que aumentará más si cabe la trascendencia del segundo derbi de filiales de la temporada.

Una cita que ya tiene fecha y hora después de que la RFEF lo haya comunicado oficialmente y el Sevilla se haya hecho eco en sus medios oficiales esta misma mañana. De este forma, el partido correspondiente a la jornada 27 de la Categoría de Bronce del fútbol español se disputará a comienzos de marzo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y será en viernes.

Más concretamente, el 'derbi chico' de la segunda vuelta está fechado para el viernes 6 de marzo, a partir de las 21:15 horas, en terreno verdiblanco después de que en la primera vuelta se jugara en el Estadio Jesús Navas.

El Sevilla Atlético se impuso en la ida, pero el Betis Deportivo está ahora en mejor momento

Aquel partido terminó con triunfo sevillista por 1-0 merced al tanto de Lulo da Silva en el minuto 24, por lo que los verdiblancos afrontan la vuelta con ganas de venganza.

Todavía hay tres partidos por delante antes de afrontar el choque de máxima rivalidad, pero a día de hoy el Betis Deportivo atraviesa por un mejor momento merced a una reacción que le ha permitido abandonar el 'farolillo rojo' y adelantar a los nervionenses en la tabla.

Así, los de Dani Fragoso, artífice del despegue bético, ocupan la 17ª posición, todavía con la salvación a siete puntos, si bien la ha tenido a más de diez. Y es que los heliopolitanos se han impuesto en tres de los últimos cinco partidos, con un saldo de nueve puntos de 15 posibles que han convertido en posible lo que no hace mucho parecía inviable, continuar en Primera RFEF.

Antes recibir al Sevilla, el Betis Deportivo visitará a Gimnastic y Alcorcón y se enfrentará en casa contra Villarreal B, con el que cayó goleado en la ida.

El filial sevillista jugará un partido más que el bético antes del derbi

Al contrario que su eterno rival, el Sevilla Atlético no logra salir de su dinámica negativa, y es penúltimo con un punto menos que el Betis y a ocho de la permanencia. Y es que los pupilos de Luci no saben lo que es ganar en el presente año, pues la última victoria se produjo el 21 de diciembre contra el Sanluqueño. Desde entonces, tres derrotas y dos empates. Cabe apuntar que el filial sevillista lleva un partido menos por el aplazamiento de la cita contra el Cartagena, que se disputará antes del 'derbi chico'.

Por tanto, los de Luci afrontan antes cuatro duelos, ante el CD Teruel y Atlético Madrileño en casa, ante Tarazona y Cartagena, fuera.