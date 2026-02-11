El Sevilla Atlético, sin margen de error, comprime su calendario: Teruel, Tarazona, el aplazado con el Cartagena y Atlético B

Penúltimo en el Grupo 2 de la Primera RFEF a ocho de la salvación, no compite desde el 31 de enero tras cancelarse la visita a Cartagonova. Los franjirrojos ya conocen fechas y horarios para recuperar el duelo en Murcia y para recibir luego al filial rojiblanco

El Sevilla Atlético sigue sumando sesiones a lo largo de esta extraña semana, en la que ha iniciado la preparación del duelo liguero del próximo domingo ante el CD Teruel en el Estadio Jesús Navas, sin llegar a disputar el domingo el encuentro a domicilio contra el FC Cartagena que habían estado ensayando la semana anterior.

El choque tuvo que ser aplazado por la RFEF por culpa de las malas condiciones meteorológicas provocadas por el tren de borrascas que vienen azotando a Andalucía casi en la totalidad de este 2026, desaconsejando por completo el desplazamiento hasta tierras murcianas. Debido a esta situación, el filial del Sevilla FC lleva sin competir desde la derrota en casa ante el CE Europa del pasado 31 de enero.

El FC Cartagena - Sevilla Atlético aplazado se jugará finalmente el día 25

Aunque plenamente concentrados en el Teruel, el Sevilla Atlético ya tiene fecha y horario para recuperar la cita correspondiente a la jornada 23 en el Grupo 2 de la Primera RFEF que se disputará en el Estadio Cartagonova y que finalmente ha sido fijada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas.

Es decir, además del duelo de la matinal de este domingo ante el cuadro aragonés, los de Luci Martín también visitaran al SD Tarazona, a las 16:15 horas del sábado 21, antes de enfrentarse al FC Cartagena. Este mismo miércoles se ha conocido que a las 18:30 horas del 28-F, Día de Andalucía, los franjirrojos recibirán al filial del Atlético de Madrid en la carretera de Utrera.

A falta de ese partido pendiente, el FC Cartagena marca la salvación en la clasificación liguera con 28 puntos, uno más que el Juventud de Torremolinos (27), que es el primero de los cinco equipos que bajarían hoy a Segunda RFEF. Por su parte, el Sevilla Atlético ha pasado a ser penúltimo con 20 puntos; registro sólo empeorado por el colista Marbella FC (18), después de que este pasado fin de semana le adelantasen el Betis Deportivo (21) y el Atlético Sanluqueño (21) con sus respectivos triunfos.

Valentino Fattore, deseoso de redebutar en el Estadio Jesús Navas

El Sevilla Atlético - CD Teruel fijado para este próximo domingo a las 12:00 horas puede ser el partido del reestreno en el Estadio Jesús Navas del lateral derecho Valentino Fattore, nieto del mítico Héctor Horacio Scotta que ha regresado al Sevilla Atlético en el pasado mercado invernal de fichajes tras pasar sin mucho éxito por el Aris de Salónica griego y por el Marbella FC.

"En el momento que salió esta oportunidad de volver no hubo ninguna duda. Tengo ganas de poder debutar en los próximos días. Conocía a casi todos los compañeros, conocía al cuerpo técnico y al míster... Ha sido fácil integrarme en el grupo. Ha sido una semana de mucho trabajo, muchos reencuentros y alegría", explicaba Valentino en una entrevista en el programa 'La Cantera'.

"Van pasando los años y espero que me vean algo mejorado; pero no ha cambiado mi manera de ser y de jugar, de entregarme en los partidos y en los entrenamientos. Lo más importante es el día a día porque somos unos privilegiados. Queremos darlo todo y competir para sacar puntos. Tengo muchas ganas de volver a competir en el Jesús Navas, que lo siento como mi casa", añadía el lateral derecho en el espacio emitido por los canales de SevillaFC+.