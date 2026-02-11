Alineaciones Athletic Club - Real Sociedad: Alineación probable de Athletic y Real Sociedad en el partido de ida de semifinales de Copa del Rey

El conjunto de Ernesto Valverde se vuelve a ver las caras con el de Pellegrino Matarazzo diez días después del choque de LaLiga en San Mamés, al que llegan, en este caso, con bajas como las de Yuri Berchiche, por los locales y Luka Sucic, por los visitantes

Athletic Club y Real Sociedad se citan en el día de hoy en San Mamés, en el encuentro correspondiente a la ida de semifinales de Copa del Rey. Para ello, Ernesto Valverde está pendiente de qué jugadores puede recuperar tras la victoria ante el Levante, donde fueron baja Yeray, Berenguer, Egiluz. Beñat Prados, Sancet, Sannadi y Vivian. Además, Yuri Berchiche se tuvo que retirar en el minuto 39, haciendo saltar las alarmas. Por su parte, Pellegrino Matarazzo, cuenta con otra larga lista en la que se encuentran Kubo, Barrenetxea, además de Luka Sucic.

Ernesto Valverde, pendiente de la evolución de sus jugadores

Ernesto Valverde podría contar con la buena noticia de Sancet, que lleva entrenando con el grupo desde el pasado lunes. El futbolista del Athletic Club lleva apartado del grupo desde el encuentro ante el Sporting de Portugal el 28 de enero por una su lesión en el bíceps femoral, pero su regreso apunta a uno de los momentos decisivos de la temporada como es la ida de semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Por otro lado, el técnico vasco está pendiente de recuperar futbolistas que no pudieron participar el pasado sábado ante el Levante, como Vivian o Berenguer.

De esta manera, el Athletic Club podría comenzar en portería con Unai Simón. Por delante podrían formar una línea defensiva Gorosabel, Paredes, Lapore y Boiro, ante la posible baja de Yuri Berchiche. Por otro lado, Ruiz de Galarreta y Jauregizar apuntar a comenzar en el centro del campo en el choque de San Mamés. Sancet, Guruzeta, que viene de firmar un doblete, Nico Williams e Iñaki Williams se encontrarían en la zona ofensiva del equipo de Ernesto Valverde, que tendrá la difícil papeleta de derrotar a un equipo que no ha perdido desde la llegada de Pellegrino Matarazzo.

Luka Sucic, una de las incógnitas de Pellegrino Matarazzo

Por su parte, Pellegrino Matarazzo habló tras la victoria de la Real Sociedad ante el Elche, donde escartó la posibilidad de que Barrenetxea llegue al derbi ante el Athletic Club: "No va a poder trabajar antes del partido en San Mamés. Le sigue faltando movilidad, y no va a ser una opción para el miércoles". Por otro lado, el técnico valoró el estado de Luka Sucic, que se tuvo que marchar del terreno de juego en el minuto 29, por lo que entró Turrientes: "En el gol sintió algo en el aductor, así que no sé exactamente el diagnóstico, pero tiene incomodidad, y es duda para jugar el miércoles".

Por ello, Álex Remiro apunta a comenzar bajo palos en San Mamés. Aramburu, que fue suplente ante el Levante, podría estar acompañado en defensa de Zubeldia, Caleta-Car y Sergio Gómez. Por otro lado y a falta de que Pellegrino Matarazzo termine de confirmar novedades en la convocatoria, Yangel Herrera se ubicaría en el centro del campo con Gorrotxaegi, Carlos Soler y Turrientes. De esta manera, Guedes y Odriozola se quedarían como los jugadores más adelantados de la Real Sociedad.

Onces posibles de Athletic Club y Real Sociedad

Athletic Club: Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Laporte, Boiro, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Sancet, Guruzeta, Nico Williams e Iñaki Williams

Real Sociedad: Álex Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Gorrotxategi, Carlos Soler, Turrientes, Guedes y Odriozola.