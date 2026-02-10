Cuatro importantes bajas en la lista de convocados del Athletic para la ida de la Copa del Rey ante la Real Sociedad

Ernesto Valverde no podrá contar con teóricos titulares como Yuri, Sancet, Vivian o Berenguer por lesión para el primero de los dos derbis vascos en semifinales de la Copa, por lo que ha tenido que completar la convocatoria con jugadores del filial

La plantilla del Athletic Club se ha ejercitado esta tarde en Lezama, la última sesión previa al duelo de este miércoles ante la Real Sociedad, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y Ernesto Valverde ha podido confirmar de primera mano que además de las bajas de Yuri, tampoco va a poder contar para el choque de San Mamés con Oihan Sancet, Dani Vivian y Álex Berenguer, puesto que ninguno de ellos se ha recuperado a tiempo de sus problemas físicos.

En el caso del lateral izquierdo, Yuri sufre una sobrecarga tal y como ha confirmado Valverde, que espera tenerlo recuperado para el partido del fin de semana en LaLiga ante el Oviedo. "No hay una lesión, no hay una rotura. Esperamos tenerlo pronto, para mañana es un poco difícil porque hay que estar con precaución, ya que hay una sobrecarga. Entonces vamos a ver si lo podemos recuperar para el domingo", confirmaba el 'Txingurri'.

Tampoco estarán Berenguer, Sancet y Vivian. Con el primero no contaba el técnico rojiblanco, aunque tenía la esperanza de poder recuperar a alguno de los otros dos, pero finalmente no ha sido así. "Álex Berenguer no va a estar. Oihan Sancet hizo ayer una pequeña parte del entreno solo y Dani Vivian, aparte del problema que tenía, está con un virus, vamos a ver cómo está. Hemos traído también a Duñabeitia para el entreno y a Eder García. Vamos a ver cómo podemos completar la lista con la gente que está disponible. Al final también tenemos a algún otro jugador con alguna sobrecarga pequeña. Lo tenemos que evaluar todo", ha dicho Valverde antes del entrenamiento de esta tarde.

Duñabeitia y Eder García, novedades en la lista de convocados

Y la lista de convocados ha sido completada finalmente con ambos futbolistas del filial, con el central Duñabeitia y el centrocampista Eder García, además de Monreal y Selton, ya que además de las bajas de los cuatro ya mencionados, también están las de los lesiondos de larga duración de hombres como Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz además del sancionado Yeray Álvarez.

De esta forma, la convocatoria para el partido frente a la Real Sociedad es la formada por Álex Padilla, Areso, Laporte, Monreal, Lekue, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Navarro, Guruzeta, Nico Williams, Iñaki Williams, Unai Simón, Gorosabel, Vesga, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Izeta, Rego, Selton, Duñabeitia y Eder García.