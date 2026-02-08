La FIA se la lía a Mercedes un mes antes del inicio del Mundial

Mercedes parece sobre el papel el equipo más potente de cara a este mundial de Fórmula 1 2026, sin embargo, a falta de poco menos de un mes para el inicio del calendario en Australia, la FIA ha dado un golpe serio a los alemanes

Si hay un equipo que ha sido dominante en el inicio de la pretemporada del mundial de Fórmula 1, ese es sin duda alguna Mercedes. La nueva normativa que llega al 'Gran Circo' hace que sea muy complicado predecir nada de cara a una edición donde todo lo que ha pasado en los años anteriores no importa. Aún así los rumores dejaban claro antes de empezar a rodar los monoplazas que los alemanes tenían un punto más, mayormente debido a que habrían encontrado un agujero en el reglamento debido a la relación de compresión, cumpliendo con la máxima permitida en frío de 1:16, pero llegando al 1:18 en caliente. Una ventaja que se puede diluir.

Esto se debe a que según avanza el medio italiano 'Autosprint', la FIA va a volver a probar los motores V6 de forma estática como hicieron anteriormente, pero ahora lo harán en caliente. Por lo que si, como parece, Mercedes puede cumplir con la primera opción, pero en caliente era cuando obtenían su ventaja, pueden sufrir un duro golpe. Esta nuevas normas se van a aplicar a partir del GP de Australia, por lo que podrá comprobarse si los motores del fabricante alemán superan ese ratio de compresión de 16:1 que algunas fuentes señalan que darían unos 15-20 CV extras. Una ventaja muy grande que ahora podrían perder y sobre todo, que les obligaría a hacer unos ajustes que complicarían mucho su principio de año.

Toto Wolff no quiere saber nada

Después de arrasar en Montmeló, tanto en fiabilidad como en velocidad, las balas plateadas parecen a años luz del resto, más allá de que aún hay mucho que trabajar, pero la realidad es que no les hace gracia que se hable tanto de este supuesto agujero reglamentario que han aprovechado. De hecho, Toto Wolff fue muy claro, invitando a sus rivales a mirar hacia sí mismos: "Os tenéis que centrar en vuestras mierdas".

Pero mientras llega a no la actualización de criterios de la FIA, Wolff sigue defendiendo a capa y espada el trabajo de sus ingenieros, que para él es lo que les ha hecho estar un paso por delante y no las trampas que hayan podido hacer: "Es un sistema legal, que se adapta a la normativa". En todo caso y a falta de que se haga oficial el aumento del criterio de control de estas unidades de potencia, la realidad es que hasta que no llegue el Gran Premio de Australia dentro de un mes (del 6 al 8 de marzo en Melbourne), no podremos hacernos una imagen general de como están las cosas en el 'paddock'.