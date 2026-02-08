Atlético de Madrid - Betis: resultado en directo del partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online
ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de este encuentro de la jornada 23ª del campeonato regular español
At. Madrid
Betis
Despeja con apuros Diego Llorente, con ayuda de Ez Abde, un buen pase desde la línea de fondo de Marcos Llorente.
Ahora es Valles el que evita el tanto de Julián Álvarez, que buscó el palo corto. En el córner, bien el rinconero ante otro cabezazo de Giménez.
Otra gran contra visitante, tras un mal pase de Rodrigo Mendoza que captura Abde, quien pone de gol a un Bakambu que volvió a estrellarse con Oblak en el mano a mano.
Desvía a córner Oblak un derechazo de Bakambu, a quien lanzó a la contra Fornals. Primer aviso serio del Betis.
Zurdazo cruzado y raso de Lookman que se pierde cerca del poste.
Buena contra del Betis iniciada por el 'Maguito' y Marcos Llorente rectifica para evitar que Fornals se marche solo en busca de Oblak.
Ligera matización del sistema en los visitantes
Aunque el 1-4-2-3-1 de Manuel Pellegrini ha sido siempre innegociable, esta vez se parece el sistema más a un 1-4-3-3, con Fornals y Fidalgo como interiores por delante de Marc Roca para dotar de más control al Real Betis, como demandaba en los prolegómenos el propio técnico chileno. Se asume algún riesgo más entre líneas, aunque todo se completa con un bloque más bajo, sin la defensa tan adelantada como el jueves, aunque no pertrechados atrás.
Cabezazo de Giménez a la salida de un córner, fácil para Valles.
Desactivó Natan la primera escaramuza de Lookman dentro del área.
¡¡Arranca el encuentro en tierras madrileñas!! Recordamos las alineaciones y los jueces: el principal, el catalán Busquets Ferrer; en la sala VOR, el tinerfeño Trujillo Suárez.
Por cierto, entra Giménez por Pubill, que se cae a última hora hasta de la convocatoria por una indisposición
Quedan diez minutos para que arranque el partido. Todo preparado ya en el Metropolitano. Enseguida se lo contamos.
Ha hablado el 'Ingeniero' en los medios del club. Éstas son sus impresiones:
"Es otro partido distinto, porque son competiciones diferentes; aquél se jugó en casa y éste, fuera. El del jueves era un partido decisivo para continuar en la Copa del Rey y no es fácil jugar contra un Atlético de Madrid que se ha reforzado bien en el mercado de enero. Ahora, volvemos a LaLiga, donde todavía hay 48 puntos en juego y estamos quintos. Hoy son tres puntos que intentaremos sumar".
"Esto depende mucho del rendimiento de los jugadores, de factores tácticos y de cuestiones que van mejorando o empeorando. El partido del otro día estaba absolutamente equilibrado hasta el minuto 30, cuando hicieron el segundo y, a partir de ahí, se posicionaron. Hicimos un muy mal segundo tiempo, terminamos rebasados y, ahora, hay que afrontar el siguiente partido".
"A este equipo le está faltando un poco de creación con las bajas de Isco y Lo Celso. Los otros medios que tenemos son más de ida y vuelta (como Deossa) y con Fidalgo tenemos un hombre más en el centro con Fornals y él por delante de Marc Roca. Vamos a ver si tenemos el control del balón en este partido".
"Ellos tienen un once tremendo. Es otro presupuesto, otros jugadores, pero nosotros siempre hemos tratado de equilibrarlos jugando lo más atrevidos posible, como somos nosotros. Creemos que es la manera de crecer. De repente hay derrotas feas, pero también hemos logrado clasificaciones europeas. Hay que tener mucha confianza en lo que se hace bien y autocrítica con lo que se hace mal".
Lo cierto es que el Betis no debe mirar las estadísticas contra el Atlético, sobre todo como visitante: sólo seis victorias, ninguna con Simeone.
En clave planificación, aunque acaba de cerrarse el mercado invernal, ya se empieza a pensar en verano. Habrá movimientos en la medular, donde la llegada de Álvaro Fidalgo es indiciaria y, por si no se puja o no se gana la subasta por Sofyan Amrabat, ya hay un posible recambio en mente.
Los protagonistas llevan un ratito en las instalaciones del Metropolitano. Quedan tres cuartos de hora para que esto arranque.
Apuesta Manuel Pellegrini por una alineación más ofensiva, con un solo pivote (el sempiterno Marc Roca) y dos mediocentros creativos (Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo en su primera titularidad), uno de ellos junto al catalán en el eje, del que sale Nelson Deossa. Atrás, mantiene a Aitor Ruibal en el lateral derecho para marcar a Lookman y entra un zurdo nato como Ricardo Rodríguez por Valentín Gómez. El portero será Álvaro Valles y Diego Llorente le gana la partida a Marc Bartra como acompañante de (un regreso cantado) Natan de Souza. En ataque, Cédric Bakambu como referencia esta vez, con Ez Abde y Antony Matheus dos Santos como estiletes por fuera.
En el bando local, Simeone recupera a Jan Oblak bajo palos, pero no mueve su defensa, con Marcos Llorente y Matteo Ruggeri en los laterales, más el reconvertido Marc Pubill y David Hancko por dentro. En el doble pivote, Koke Resurrección más un hombre que es más mediapunta como Rodrigo Mendoza. Percutirán por los costados Giuliano Simeone y Ademola Lookman, mientras que Julián Álvarez entra arriba en punta y organizará Thiago Almada en lugar del esperado Álex Baena.
Falta la del Betis, que ha llegado a hacerlas públicas hasta hora y media antes, generalmente con 75 minutos de antelación, pero hoy se la está reservando más de la cuenta.
¡¡Alineaciones confirmadas en el Metropolitano!!
A punto de conocerse las alineaciones iniciales. Todo listo en los vestuarios, a los que llegarán en breve los equipos. Por cierto que el filial ganó pese a que no estaba Rodrigo Marina, gran novedad en la lista del 'Ingeniero'.
Uno que tiene ganas de dar un golpe en la mesa, si tiene la oportunidad, es Pablo García.
Con esta convocatoria por el bando verdiblanco, éstos podrían ser los onces iniciales.
Así analizaban en la víspera el partido tanto Manuel Pellegrini como Diego Pablo Simeone.
Tras la derrota más abultada de la 'era Pellegrini', el Betis necesita dar otra imagen en el Metropolitano. Así os lo contamos en ESTADIO Deportivo.
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Atlético-Betis de LaLiga. Arrancamos con todos los detalles de la previa
Por tercera vez esta temporada, segunda en apenas cuatro días pero primera fuera del Estadio de La Cartuja se ven las caras este domingo Real Betis y Atlético de Madrid. De momento, el duelo entre verdiblancos y rojiblancos está muy desequilibrado a favor de los colchoneros, que ganan 0-7 en el parcial pese a haber tenido que visitar dos veces el feudo hispalense, que, eso sí, para su delantero Antoine Griezmann es seguramente "el mejor campo de España". Así de a gusto se ha sentido en la frontera con Santiponce.
Escoció soberanamente el 0-5 que costaba la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey, por ser en casa (donde, según Manuel Pellegrini, "duele más perder") y por tratarse de la tercera 'manita' del curso ante los tres transatlánticos por presupuesto y plantilla de Primera división. A los heliopolitanos les cuesta ganar a los de abajo, pero no han competido contra los de arriba, por lo que urge tomar medidas y, como primer paso, no pueden venirse vapuleados de la capital de España.
Con la defensa de la quinta plaza de la tabla en juego esta vez, más allá de poder recortar distancias o no con una zona de Champions League que se antoja quimérica a estas alturas de temporada, el Real Betis deberá pasar página del fiasco copero y centrarse en un campeonato regular en el que recondujo felizmente su trayectoria el pasado fin de semana al imponerse al Valencia CF para solidificar su candidatura a la sexta clasificación consecutiva para competiciones continentales y quinta para la Europa League.
Seguirá sin haber respiro alguno desde la enfermería. Antes al contrario, el 'Chimy' Ávila, que venía siendo la primera elección del 'Ingeniero' para la punta de lanza en ausencia de un 'Cucho' Hernández que tampoco llega al partido en el Metropolitano, se queda en casa por unas molestias, aumentando un parte de bajas que incluye, aparte de los mencionados, a Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón, así como un Natan de Souza que jugó la Copa del Rey tras cumplir sanción frente al conjunto che.
Para colmo de 'males', el Atlético de Madrid recupera al accidentado Alexander Sorloth, podrá contar con el renqueante Julián Álvarez y solamente presentará la sempiterna ausencia de Johnny Cardoso, que no está teniendo suerte con las lesiones tras abandonar Heliópolis, así como las de un Pablo Barrios que recayó en La Cartuja y Nico González, con problemas lumbares.