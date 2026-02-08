Atlético de Madrid - Betis: resultado en directo del partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

Ha hablado el 'Ingeniero' en los medios del club. Éstas son sus impresiones:

"Es otro partido distinto, porque son competiciones diferentes; aquél se jugó en casa y éste, fuera. El del jueves era un partido decisivo para continuar en la Copa del Rey y no es fácil jugar contra un Atlético de Madrid que se ha reforzado bien en el mercado de enero. Ahora, volvemos a LaLiga, donde todavía hay 48 puntos en juego y estamos quintos. Hoy son tres puntos que intentaremos sumar".

"Esto depende mucho del rendimiento de los jugadores, de factores tácticos y de cuestiones que van mejorando o empeorando. El partido del otro día estaba absolutamente equilibrado hasta el minuto 30, cuando hicieron el segundo y, a partir de ahí, se posicionaron. Hicimos un muy mal segundo tiempo, terminamos rebasados y, ahora, hay que afrontar el siguiente partido".

"A este equipo le está faltando un poco de creación con las bajas de Isco y Lo Celso. Los otros medios que tenemos son más de ida y vuelta (como Deossa) y con Fidalgo tenemos un hombre más en el centro con Fornals y él por delante de Marc Roca. Vamos a ver si tenemos el control del balón en este partido".

"Ellos tienen un once tremendo. Es otro presupuesto, otros jugadores, pero nosotros siempre hemos tratado de equilibrarlos jugando lo más atrevidos posible, como somos nosotros. Creemos que es la manera de crecer. De repente hay derrotas feas, pero también hemos logrado clasificaciones europeas. Hay que tener mucha confianza en lo que se hace bien y autocrítica con lo que se hace mal".