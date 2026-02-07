La absurda polémica con Pablo García tras un Betis-Atlético y antes de otro en el Metropolitano

Hasta el padre del extremo de Alcosa tuvo que terciar para que acabara el 'hate' en redes sociales por una reacción de su hijo en Instagram

Tras una derrota tan sonrojante como la encajada el pasado jueves por el Real Betis en casa ante el Atlético de Madrid (0-5), que costó una dolorosa eliminación en casa en cuartos de final de la Copa del Rey, el canterano verdiblanco Pablo García, que no tuvo minutos, se vio envuelto en una polémica virtual que obligó a su propio progenitor a zanjar el asunto en las redes sociales para parar el 'hate' contra el extremo, atizado por un sector de aficionados de su equipo a raíz de unos comentarios en una publicación de Instagram.

Todo nace de una publicación de Rodrigo Mendoza, flamante fichaje invernal de los colchoneros, que debutó con su nuevo equipo en el encuentro del torneo del K.O. ante los verdiblancos. El mediapunta murciano de 20 años, traspasado desde el Elche CF a cambio de 16 millones de euros fijos, tres más en variables y un 10% de cualquier venta futura, presumía de nuevos colores, siendo felicitado por varios compañeros y algún otro que coincidió con él en las categorías inferiores de España, como Iker Bravo o Jan Virgili.

Entre ellos estaba Pablo García, que se limitó a escribir "uno de los míos" y luego un "te quiero" que tuvo que borrar para evitar malentendidos e insultos de la afición de un equipo que ha defendido en todas las categorías desde prebenjamines a Primera división. Un mal trago que seguro podrá revertir en cuanto firme una deseada gran actuación con los mayores que ya ha vivido en varias ocasiones tanto con el filial y el juvenil A heliopolitanos como con las inferiores de la 'Roja'.

Íntimos amigos y compañeros de fatigas con la 'Rojita'

"Lo último ya. Es su compañero y amigo de la selección sub 20, donde han estado juntos un mes en Chile. Y de la sub 19, que han estado un mes en el Europeo. ¿Tú me puedes decir cuál es el problema? Son intimísimos amigos, cosa de la cual a lomejor no tienes ni p..a idea, bocazas", escribía Ramón García, padre del atacante bético, en la publicación de un aficionado colchonero que se preguntaba por qué Pablo García escribía ese comentario "después de que el equipo del mismo Rodri Mendoza le meta cinco", añadiendo de forma desafortunada que, si de él dependiera, lo abroncaría. Una polémica, sin duda, inoportuna que no debería pasar a mayores.