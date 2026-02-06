Las semifinales de la Copa del Rey ya tienen fecha, horarios y cambios en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

La eliminatoria entre el Athletic Club y la Real Sociedad será la que abra las semifinales del torneo copero y también la que cierre en esta única fase a doble partido

Athletic Club y Real Sociedad abrirán las semifinales de la Copa del Rey Mapfre de fútbol el miércoles 11 a las 21.00 horas, un día antes del enfrentamiento Atlético de Madrid-Barcelona, el jueves 12, también a las 21.00 horas.

Según los horarios confirmados por la Federación Española de Fútbol (RFEF), el partido de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid se jugará el martes 3 de marzo, a las 21.00 horas, y el de vuelta entre la Real Sociedad y el Athletic Club será el miércoles 4, también a las 21.00 horas.

Tras confirmarse los horarios de la Copa del Rey, LaLiga comunicó cambios en los de la jornada 24 de LaLiga EA Sports, de forma que el Rayo-Atlético de Madrid se jugará ahora el domingo 15 de febrero, a las 16.15 horas, y el Getafe-Villarreal el sábado 14 las 16.15.

La final de la Copa del Rey también sufre cambios

La comisión delegada de la RFEF ha aprobado este viernes mediante votación el adelanto de la final de la Copa del Rey, que inicialmente estaba prevista para el 25 de abril y se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad ante la acumulación de eventos previstos inicialmente para esa fecha en la capital hispalense, que celebra desde el 21 y hasta el 26 la Feria de Abril.

Como consecuencia de este cambio y tras el acuerdo alcanzado entre la RFEF y LALIGA, se ha aprobado asimismo el traslado de la Jornada 32 de LALIGA EA SPORTS que pasará a disputarse el fin de semana del 25 y 26 de abril. El estadio de La Cartuja acogerá la final este año y los dos próximos, Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Bilbao-Real Sociedad serán las semifinales, según deparó esta mañana el sorteo celebrado en La Ciudad del Fútbol

El Alcalde de Madrid confía en el Atlético de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se mostró optimista este viernes, tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Betis (0-5) en los cuartos de final de Copa del Rey y expresó su confianza en el técnico, Diego Pablo Simeone, y en los refuerzos del mercado invernal.

Durante un evento público en la capital española, el regidor madrileño -reconocido aficionado del Atlético de Madrid- dijo que el encuentro disputado el jueves por el conjunto rojiblanco en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, "demuestra que siempre hay que confiar en Simeone". "Parece que nos hemos reforzado suficientemente bien para las semifinales", indicó Martínez-Almeida.

El Atlético de Madrid ha quedado encuadrado para la penúltima ronda de la Copa del Rey con el vigente campeón, el Barcelona, mientras que la otra semifinal enfrentará a los dos conjuntos vascos aún supervivientes en el torneo, Athletic de Bilbao y Real Sociedad.

Liga EA Sports (Jornada 24):

Viernes 13-feb

21.00 Elche-Osasuna

Sábado 14-feb

14.00 Espanyol-Celta de Vigo

16.15 Getafe-Villarreal

18.30 Sevilla-Alavés

21.00 Real Madrid-Real Sociedad

Domingo 15-feb

14.00 Oviedo-Athletic Club

16.15 Rayo Vallecano-Atlético de Madrid

18.30 Levante-Valencia

21.00 Mallorca-Betis

Lunes 16-feb

21.00 Girona-Barcelona