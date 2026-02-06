Sorteo de Copa del Rey, en directo: última hora de los enfrentamientos de semifinales, en vivo
Sigue minuto a minuto en ESTADIO Deportivo el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey con Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic Club en el bombo...
Minuto a minuto
LAS FECHAS DE LAS SEMIFINALES
Esto es todo desde La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Nos esperan una semifinales de infarto... ¡Gracias por su atención! ¡Hasta la próxima!
La final se disputará el fin de semana del 17 y 18 de abril, una semana antes de lo que estaba fijada inicialmente al coincidir con la Feria de Abril.
¡Vaya enfrentamientos nos esperan! ¡Un derbi vasco y una final adelantada!
Las semifinales de la Copa del Rey
Atlético de Madrid - Barcelona
Athletic Club - Real Sociedad
Primeros locales
Atlético de Madrid y Athletic Club disputarán la ida de las semifinales en sus respectivos estadios. Queda por conocer los rivales
Llorente, jugador del Atlético de Madrid: "Me da igual. No me va a cambiar la vida toque quien toque. Sacad las bolas..."
"Todo el mundo prefiere la vuelta en casa, con tu gente. Para celebrarlo con ellos. Sería un pase a una final"
Sube la mano inocente
Milinko Pantic ya está en el escenario junto a Xabi Prieto para realizar el sorteo
Nico Serrano, extremo del Athletic: "Siempre es mejor tener la vuelta en casa, en San Mamés, pero toque lo que toque será bonito porque habrá un partido en Bilbao".
"Teníamos muchas ganas de estar en semifinales, tuvo mucha emoción, ganar en el último minuto te da mucha moral y con ganas de semifinales".
Alex Remiro, portero de la Real Socidad: "Estamos en un buen momento y con buena dinámica. Vamos a ver quién nos toca y cómo afrontamos el partido, tenemos mucha ilusión por una final con nuestra gente".
Xabi Prieto, ex de la Real Sociedad, será la mano inocente del sorteo.
Alejandro Balde, defensa del Barça:
"Con muchas ganas de que lleguen los partidos, a ver qué rival nos toca".
"La Copa es lo bonito que tiene, cualquier rival más allá de la división son complicados, el Albacete eliminó al Madrid y fue complicado".
Momento ahora para repasar los mejores momentos de los cuartos de final y los cuatro supervivientes que están en el bombo: FC Barcelona, Athletic Club, Real Sociedad y Atlético de Madrid.
Y ahora nos vamos al sorteo de la Copa del Rey...
ASÍ QUEDAN LAS SEMIS DE LA COPA DE LA REINA
Levante Badalona-Barcelona.
Atlético de Madrid-Tenerife.
La otra semifinal será la del Atlético de Madrid-Tenerife.
¡Levante Badalona-FC Barcelona! Habrá derbi en la semifinal de la Copa del Reina...
Vamos con el rival del Levante Badalona...
El Atlético de Madrid será el local en la ida de la segunda semifinal.
El Levante Badalona será el equipo local en el partido de ida de la primera semifinal.
Las dos primeras bolas que se extraigan serán la de los equipos locales.
Amanda Sampedro, campeona de la Copa de la Reina en 2016 con el Atlético, será la mano inocente que extraiga las bolas de los equipos.
La otra sorpresa de las semifianales es el Badalona, que se estrena en esta ronda, aunque los claros favoritos y rivales a batir son el Atlético y el Barcelona.
Las palabras de Claudia Blanco, futbolista del Costa Adeje Tenerife y una de las grandes sorpresa del torneo.
En primer lugar se celebrará el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina, donde Costa Adeje Tenerife, Atlético de Madrid, Levante Badalona y Barcelona buscará el pase a la final.
¡ARRANCA YA EL ACTO DEL SORTEO!
El acto del sorteo comienza en apenas unos minutos, todo preparado ya en el salón de actos Luis Aragonés...
EL PREMIO DE LA COPA: LA SUPERCOPA
Además, cabe recordar que las semifinales de la Copa del Rey dan el derecho a luchar por dos de las plazas de la próximo edición de la Supercopa de España, que juegan el campeón y subcampeón de LaLiga y los dos finalistas de la Copa del Rey, y por tanto, la posibilidad de luchar por otro título.
Tampoco hay que olvidar que el campeón de la Copa se gana también una plaza en la próxima edición de la Europa League, objetivo este especialmente importante para dos semifinalistas: Real Sociedad y Athletic.
Recordamos que por primera vez en esta edición, al solo haber ya equipos de Primera división, el sorteo será puro y sin condicionantes. El factor campo se decidirá por orden de extracción de las bolas.
Y el choque de anoche, el más desigual de los cuatro, donde el Atleti goleó al Betis y dejó su pase sentenciado al descanso, cuando ganaba por 0-3...
Lleno de emoción estuvo el choque Mendizorroza, al que no le faltó de nada. Por dos veces se adelantó el Alavés, que con 2-1 falló un penalti, y la Real Socieda le acabó dando la vuelta al resultado para ganar 2-3.
El Athletic consiguió también su pase a semifinales ganando en el tiempo añadido al Valencia en Mestalla. Sin duda, una de las grandes alegrías de una temporada muy irregular...
El Barcelona fue el primero en meterse en semifinales. Se enfrentaba al rival más debil a priori, el Albacete, pero ganó por un ajustado 1-2 con goles de Lamine Yamal y Araujo. Javi Moreno recortó distancias en los últimos minutos...
Vamos a ir haciendo un repaso de todo lo que han dado de sí los cuartos de final del torneo...
Todo está preparado ya en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde también se celebrará el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina...
En la noche de ayer quedaron decididos los cuatro equipos que estarán en el bombo después de que el Atlético de Madrid pasara por encima del Betis. Así, además de los colchoneros, Barcelona, Athletic y Real Sociedad esperan rival.
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey...
Las semifinales de la Copa del Rey se sortean este viernes a partir de las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, sin condicionantes y con el Barcelona, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Athletic Club a la espera de conocer a su último rival antes de la ansiada final. Las eliminatorias, que serán a doble vuelta, jugarán su partido de ida la próxima semana, mientras que el definitivo partido de vuelta se disputará el 3, 4 o 5 de marzo.
El FC Barcelona elimintó al Albacete Balompié por 1-2 en el Carlos Belmonte en un partido en el que los manchegos recortaron distancias en los últimos minutos. El Athletic Club consiguió meterse en la semifinales del torneo con un gol de Iñaki Williams prácticamente en el último suspiro del partido en Mestalla frente al Valencia (1-2), mientras que la Real Sociedad remontó en Mendizorroza un partido muy complicado para acabar ganando 2-3.
El último equipo en sellar su pase a las semifinales de Copa fue el Atlético de Madrid, que anoche goleó al Real Betis en La Cartuja (0-5), con goles de Hancko, Giuliano, Lookman, Griezmann y Thiago Almada.