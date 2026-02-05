Mensaje del Sevilla a Almeyda de puertas para adentro tras la derrota en Mallorca

Detrás de la ratificación pública ayer de Antonio Cordón se esconde la postura con él técnico en el seno del club, en la que entran en juego muchos factores y apenas si ha sufrido una alteración con los resultados

Antonio Cordón respondió a numerosas preguntas en la presentación de Maupay y, entre ellas, se le cuestionó sobre la posición del club con Matías Almeyda por los números negativos del equipo y la proximidad del descenso.

El director de fútbol respondió como era de recibo, con una ratificación pública del argentino. "Con el paso de los meses y de los años estoy convencido de que vamos a enderezar el rumbo y que vamos a ir creciendo poco a poco. Tenemos plena confianza en él porque es un trabajador nato. El equipo está a muerte con él, nosotros estamos a muerte con él. Confiamos en su trabajo y nada más", aseguró Cordón en una declaración pública de la que no se dudaba, pues de cara a la galería difícilmente se afirma lo contrario, no coincidiendo habitualmente lo que respira internamente.

La alta cúpula le ha transmitido un mensaje de tranquilidad a Almeyda

No obstante, en este caso, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo por fuentes cercanas al entrenador, tanto el mensaje 'oficial' como el interno coinciden en el caso de Almeyda, tanto en cuanto los últimos resultados, con cuatro puntos de 18 posibles, no han menoscabado la confianza de la planta noble en el 'Pelado', que, a día de hoy cuenta con el respaldo absoluto en la entidad.

De este modo, la alta cúpula le ha transmitido por vía interna un mensaje de tranquilidad tras la dolorosa derrota sufrida contra el Mallorca para que siga trabajando como ahora, pues, aunque los marcadores no acaban de acompañar, se tiene muy en cuenta la implicación del equipo, intensidad y el hecho de que muchos partidos se pierden por errores puntuales de los jugadores.

La frustración de Almeyda y su convencimiento de enderezar el rumbo

Además, en la entidad se le valora en función de la plantilla que han puesto a sus órdenes y el objetivo de perfil que se ha establecido, pues se reconoce ahora mismo que la aspiración del equipo es salvar la categoría.

Apoyo que agradece Almeyda más allá de que está frustrado por la última derrota, pero sobre todo porque el equipo tropieza una y otra vez en la misma piedra a pesar de que se trabaja continuamente en los errores y cuando parece que se ha solucionado se vuelven a cometer.

No obstante, más allá de esta lógica frustración, se encuentra fuerte anímicamente y centrado en transmitir tranquilidad y confianza al grupo para retomar la senda que parecía recuperada contra el Athletic. En este sentido, afirman a esta redacción desde su círculo que Almeyda está convencido de que saldrán adelante con los recursos de los que dispone después de contar solo un nuevo refuerzo, Maupay.