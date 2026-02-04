La opinión de Almeyda sobre el mercado de fichajes del Sevilla

El entorno del técnico argentino revela a ESTADIO cómo se ha tomado que solo haya llegado un refuerzo en la ventana de enero, Maupay, en función de las expectativas que tenía

El mercado invernal finalizó con poca actividad del Sevilla a pesar de sus numerosas necesidades y Antonio Cordón solo reforzó el equipo con la llegada de Neal Maupay como cedido procedente del Marsella. En este sentido, no se cubrieron otras deficiencias como estaba previsto en la hoja de ruta, como el eje de la zaga y el centro del campo por la ausencia de más salidas y las drásticas limitaciones económicas.

El club apostó por un plan conservador consciente de su estrechísimo margen de acción salarial y desechó la posibilidad de vender a futbolistas importantes por precios por debajo al impuesto internamente, para evitar el riesgo de que, lejos de mejorarla, se empeorara al no encontrar sustitutos de garantías a dichas ventas.

Almeyda conocía el planteamiento conservador de la entidad

Filosofía con la que los nervionenses afrontaron dicho mercado y que conocía a la perfección Almeyda, lo que ha amortiguado en el técnico el impacto de apenas haber recibido refuerzos para lo que resta de la temporada en su lucha por no pasar apuros.

En este sentido, Almeyda siempre se ha mostrado escéptico en relación a la ventana pasada al saber de primera mano la postura de la entidad y el poco margen para actuar en el plan financiero.

Por ello, desde el entorno del 'Pelado' se afirma que, honestamente, no se encuentra para nada decepcionado porque no esperaba grandes movimientos tal y como le ha ido transmitiendo la entidad. Así, revelan que estaba mentalizado de que solo habría más fichajes si se consumaban salidas, lo que resultaba complicado por la política establecida en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Almeyda celebra que no le hayan trastocado el núcleo duro del equipo

Así, según apuntan a esta redacción, Almeyda se muestra incluso satisfecho por el hecho de que no le hayan desarmado el equipo con el traspaso de algún futbolista indiscutible en su sistema, como habría ocurrido con la salida de Kike Salas o Agoumé. El técnico argentino ya no contaba con grandes refuerzos a sabiendas de que era imposible de conseguir, por lo que realmente no se han roto sus expectativas con el aterrizaje únicamente de Maupay.

Es más, considera muy positivo haber mantenido el núcleo duro de la plantilla y está convencido que podrá salir adelante y salvar la categoría con los efectivos de los que dispone a día de hoy. De hecho, el propio club reconoce por vía interna que el objetivo es mantenerse en Primera división a tenor de la plantilla que han puesto a disposición del míster y las drásticas limitaciones económicas.