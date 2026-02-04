Alavés - Real Sociedad: Alineación probable, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

La Copa del Rey llega a su última ronda a partido único. En los cuartos de final se produce un derbi vasco donde Alavés y Real Sociedad, en grandes estados de forma y con pocas bajas, brindarán una eliminatoria muy igualada para lograr una plaza en semifinales

La Copa del Rey llega a los cuartos de final, última ronda disputada a partido único, donde uno de los platos fuertes es un igualadísimo derbi vasco entre Deportivo Alavés y Real Sociedad. Ambos equipos llegarán al encuentro en dinámicas muy parejas y con ganas de sellar el pase a las semifinales.

Un Alavés muy competitivo y en forma

El conjunto de Eduardo Coudet ha vivido un gran mes de enero. De sus 6 encuentros disputados ha obtenido la victoria en 3 de ellos, empatando otro y siendo vencido en 2 ocasiones, ante Villarreal y Atlético de Madrid. El acceso a los cuartos de Copa llegó tras superar al Rayo Vallecano por 2 a 0.

Mantener la forma en dos competiciones, LaLiga y Copa del Rey, no es nada sencillo, pero si la plantilla responde, el entrenador tiene medio trabajo hecho. El equipo babazorro tan solo tiene a dos jugadores señalados en la enfermería: Carlos Benavidez y Denis Suárez.

El centrocampista uruguayo sufrió una microrrotura en el aductor y no estará disponible hasta mediados de febrero. Por su parte, el español es duda, también por una sobrecarga en el aductor.

Entre los fichajes del mercado invernal, podríamos ver el debut de Ángel Pérez o Diabate desde el banquillo, siendo más complicado el del defensor Koski, que dependerá del transcurso del encuentro y las necesidades tácticas.

El resurgir de la Real Sociedad

La llegada de Matarazzo le ha dado vida al conjunto txuri-urdin. Al igual que su rival, desde que cambiamos de año han disputado 6 encuentros, con un balance aún más positivo. Son 4 victorias y 2 empates los números que manejan en Donosti. Por su parte, la Real Sociedad obtuvo el pase de ronda tras una sufrida tanda de penaltis ante Osasuna.

En el parte médico, encontramos más nombres que en el caso babazorro. A las ausencias de larga duración se les han unido el portero suplente, Unai Marrero, por una fractura en la mandíbula, y Kubo, que sufre una lesión en los isquiotibiales desde mediados del pasado mes. En el caso de las dudas, aparecen Barrenetxea, por una contusión en el muslo, y Zakharyan, que arrastra molestias en el sóleo.

En cuanto a las altas de invierno, el conjunto blanquiazul solo ha sumado el refuerzo de Wesley, extremo brasileño que ya ha debutado en LaLiga con 13 minutos en el empate ante el Athletic Club.

Alineaciones probables del Alavés - Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey

Deportivo Alavés: Raúl; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Youssef; Blanco, Guevara; Calebe, Guridi, Rebbach; Toni Martínez.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Aritz Elustondo, Caleta-Car; Aihen; Carlos Soler, Brais Méndez, Turrientes; Guedes, Óskarsson, Oyarzabal.

Alavés - Real Sociedad: fecha y horario del partido de cuartos de final en la Copa del Rey

El derbi vasco protagonizado entre Deportivo Alavés y Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey está programado para el miércoles 4 de febrero a partir de las 21.00 horas. La eliminatoria, a partido único, tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, feudo babazorro con capacidad para más de 19.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de cuartos de final de la Copa del Rey entre Alavés y Real Sociedad?

El Alavés - Real Sociedad de cuartos de final en la Copa del Rey es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal 'Movistar LaLiga', accesible mediante suscripción.

¿Cómo seguir online el Alavés - Real Sociedad, encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Alavés - Real Sociedad de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio de Mendizorroza. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.