Ronald Araujo vuelve a sonreír: del retiro espiritual al gol que selló su regreso

El fútbol también escribe historias de superación lejos del balón. La de Ronald Araujo es una de ellas. Dos meses después de pedir parar para cuidarse mentalmente, el capitán del FC Barcelona reapareció como titular en Albacete, marcó un gol decisivo en los cuartos de final de la Copa del Rey y selló, por fin, su regreso

El 25 de noviembre de 2025 marcó un antes y un después para Ronald Araujo. En Stamford Bridge, ante el Chelsea y en plena fase de grupos de la Champions League, el central uruguayo fue expulsado antes del descanso, dejando a su equipo en inferioridad. El Barça acabó cayendo por un contundente 3-0, pero el verdadero golpe fue interno.

Araujo arrastraba un fuerte desgaste emocional. El propio jugador reconoció después que la ansiedad le impedía rendir con normalidad y que necesitaba un parón. La decisión fue valiente: desconectar del fútbol durante casi dos meses para reencontrarse consigo mismo. En el club, lejos de forzar su regreso, respetaron el proceso con absoluta confianza.

Albacete, el escenario del reencuentro

El Carlos Belmonte fue el lugar elegido para su vuelta real. En un Barça sacudido por cambios en el once, Hansi Flick apostó por Araujo desde el inicio en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete Balompié. No solo regresó a la titularidad, sino que lo hizo luciendo el brazalete de capitán y formando pareja en el eje defensivo con Eric Garcia. El mensaje era claro: Araujo volvía a ser uno más.

Corría el minuto 56 cuando el central uruguayo encontró el premio. A la salida de un córner centrado por Marcus Rashford, Araujo se elevó con autoridad y conectó un cabezazo impecable para firmar el 0-2. El gol que, en la práctica, certificaba el pase del Barça a semifinales.

La celebración fue tan simbólica como emotiva. Araujo se acercó a la banda y se fundió en un abrazo con Flick, agradeciéndole la gestión y el apoyo en los momentos más delicados. El técnico acabó sustituyéndolo minutos después, consciente del desgaste físico y emocional del esfuerzo.

Fue su tercer gol de la temporada, tras los logrados en LaLiga ante Oviedo y Girona, confirmando que su aportación va mucho más allá de lo defensivo.

Fe, calma y agradecimiento

La celebración del tanto dejó una imagen poco habitual. Araujo se cubrió parcialmente el rostro con la mano, levantó el brazo con el brazalete y señaló al cielo. Un gesto íntimo, profundamente personal, con el que quiso evidenciar su fe cristiana y agradecer el camino recorrido en las últimas semanas.

Durante su parón, el defensa incluso viajó a Israel, donde pudo reflexionar y reconectar con sus creencias. Ese proceso interior fue clave para volver con la serenidad necesaria a la élite. En Albacete, el gol fue una liberación.

Un paso adelante definitivo

Aunque ya había tenido minutos desde su regreso, incluido una breve aparición en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, la noche del Carlos Belmonte fue distinta. Esta vez no hubo medias tintas. Araujo fue titular, determinante y protagonista.

No completó el partido, siendo sustituido por Jules Koundé en el tramo final, pero su misión estaba cumplida. El Barça sufrió en los últimos minutos tras el 1-2 del Albacete, pero resistió y selló el pase a semifinales.

El respaldo del vestuario y del club

Tras el encuentro, las muestras de apoyo no se hicieron esperar. Desde el vestuario, Gerard Martín reconoció que “estamos muy contentos por él”. A nivel institucional, Joan Laporta fue directo: “Su vuelta y su gol nos han dado tranquilidad”.

El propio Araujo resumió lo vivido con sinceridad: “Es muy importante para mí, para tener confianza y seguir creciendo. Voy paso a paso. Creo que hice un gran partido y ayudé al equipo. Nos merecíamos estar en semifinales”. Sobre Flick, no dudó: “Es como un padre para nosotros. Sabe manejar la situación de cada jugador. Conmigo se ha portado de forma espectacular”.

Después de semanas de silencio, reflexión y trabajo personal, Ronald Araujo ha regresado de verdad y con un gol que vale unas semifinales. El uruguayo vuelve a aportar liderazgo, fe y sirve de ejemplo para todo aquel que viva una situación semejante. El capitán está de vuelta, y el Barça, también lo celebra.