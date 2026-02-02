Test MotoGP 2026 en Sepang: fechas, horarios, canal, TV y dónde ver online en España

El mundial de MotoGP 2026 tiene su puesta en escena esta semana en los tests de Sepang, donde van a estar todos los pilotos y equipos de la parrilla del 3 al 5 de febrero

Entre rumores de fichajes, cambios de equipos y dudas en torno a unos y a otros, el mundial de MotoGP está a punto de comenzar. Será el próximo fin de semana del 26 al 28 de febrero en Tailandia, pero antes es el turno de la pretemporada. Tras el 'Shakedown' para debutantes y probadores de la pasada semana, ahora arranca la verdadera prueba de fuego y ya están todos los pilotos de la parrilla en Sepang, donde desde este martes y hasta el jueves, van a rodar en dos tandas diarias buscando poner a punto sus nuevas máquinas de cara a la temporada que está a punto de comenzar.

Todos los ojos están sobre Marc Márquez, el gran campeón y favorito a volver a reinar, pero es imposible pasar por alto a Pecco Bagania, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y demás grandes nombres del certamen. A los que ahora se suma quien hasta hace muy pocos meses era el rey de Superbikes, Toprak Razgatlioglu, flamante fichaje del Pramac Yamaha y que será una de las grandes atracciones de estas jornadas, junto al otro 'rookie', el brasileño del LCR Honda y campeón de Moto2, Diogo Moreira.

A qué hora son los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP

Martes 3 de febrero:

Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET)

Miércoles 4 de febrero:

Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET)

Jueves 5 de febrero:

Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET)

Dónde ver los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP en TV y online

Los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP se podrán seguir en directo a través del 'Timing Pass' que ofrece MotoGP. Se trata de un servicio para poder ver los cronos en directo, sin señal de televisión, que cuesta 17,99 euros por temporada. Eso sí, la competición ofrecerá un resumen de mediodía en directo desde el paddock de Sepang que transmitirá la última media hora en vivo televisada de las 10:30 horas a las 12:00 horas. Se podría seguir a través del VideoPass de MotoGP.

En España, DAZN ofrecerá un resumen de media hora de duración cada tarde del martes al jueves sobre las 20:30 horas. Se podrán ver las mejores imágenes y los tiempos marcados por los pilotos, así como declaraciones de los protagonistas y valoraciones con expertos. Además, en ESTADIO Deportivo estaremos al tanto de todo lo que suceda en los tests, así como de toda la actualidad del mundial de MotoGP.