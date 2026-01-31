Fernando Llorente se decanta por el Athletic Club: "Es verdad que la Real Sociedad viene con una inercia muy positiva, pero yo creo que el Athletic en San Mamés es favorito"

El Athletic Club se juega algo más que tres puntos ante la Real Sociedad en un duelo desigualado, teniendo en cuenta las dinámicas de cada equipo, aunque Fernando Llorente señala el factor San Mamés como clave a la hora de poder decantar el partido

El derbi entre el Athletic Club y la Real Sociedad deparará algo más que tres puntos. Los blanquiazules legan al partido en un gran estado de forma, todo lo contrario que los rojiblancos que atraviesan una crisis de resultado que les ha bajado del barco de pelear por Europa para mirar de reojo la clasificación por abajo. Una derrota ante el eterno rival supondría un varapalo muy fuerte para Ernesto Valverde, cuestionado por un sector de la hinchada. La gran ventaja para el Athletic es que el partido se juega en San Mamés, dónde el Athletic, para Fernando Llorente, es favorito a pesar de las distintas dinámicas en la que llegan ambos conjuntos.

Fernando Llorente ve como favorito al Athletic Club frente a la Real Sociedad

El mítico delantero del Athletic Club, a pesar de que la Real Sociedad llega en un evidente mejor estado de forma que el cuadro de Ernesto Valverde, ve como favorito al Athletic Club por el factor de San Mamés. "Es verdad que la Real viene ahora con una inercia muy positiva en los últimos partidos, incluso eso nos ha pasado a nosotros, pero yo creo que el Athletic en San Mamés es favorito", comienza diciendo Fernando Llorente en el derbi de pádel organizado por la fundación Athletic en Durango. "Es cierto que el palo en Champions ha sido duro, pero también pienso que es mejor tener un partido tan importante tan cerca. Es una oportunidad para cambiar la inercia, para ganar y para que las cosas empiecen a ir muy bien en Liga", recalca el ex delantero que ve en el derbi una posibilidad en el Athletic para empezar a asentar las bases de cara a un segundo tramo de temporada que determinará el objetivo final del Athletic.

El sufrimiento de Fernando Llorente con el Athletic Club

Además, Llorente ha desvelado el sufrimiento que vive con la situación actual del Athletic Club. "La verdad es que me da pena, porque era un año muy ilusionante. Jugar la Champions es algo tan bonito que al final se generan muchas expectativas, sobre todo cuando acostumbras a la gente a hacer cosas importantes", señala Llorente, aunque pone el foco en las tres competiciones que ha jugado el Athletic Club esta temporada. "Pero puede llegar un año en el que, al jugar tres competiciones y con una Champions tan exigente, todo se haga más duro. Quizás este año no han encontrado el mejor nivel físico. Se ha visto a un Athletic no tan fuerte como el del año pasado y ahora toca centrarse en el campeonato. La situación se ha complicado un poco y hay que remontar", sentencia el ex delantero pamplonés.