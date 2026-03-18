Lekue se olvida de la renovación por el Athletic Club para reforzar a Ernesto Valverde : "Estamos en las mejores manos posible para acabar la temporada de la mejor manera posible"

El defensor del Athletic Club aclaro que pospone su futuro a la espera de lo que decida de manera conjunta con el club y destacó el trabajo y la capacidad de Ernesto Valverde para darle la vuelta a la situación actual del equipo

La temporada del Athletic Club está marcada por la irregularidad y las malas sensaciones. Los resultados no acompañan, las bajas se multiplican y Ernesto Valverde no da con la tecla. El técnico rojiblanco está siendo uno de los focos de las críticas y su futuro está en el aire, ya que termina contrato en junio. Desde la plantilla han subrayado, en innumerables veces, que el de Viandar de la Vera es el indicado para dar la vuelta a la situación, postura que vuelve a defender Lekue que se olvida, de momento, de su renovación por el Athletic Club.

Lekue refuerza a Ernesto Valverde y pospone su futuro en el Athletic Club

En rueda de prensa, el defensor vasco ha querido mostrar su apoyo público a Ernesto Valverde en estos momentos tan delicados para el técnico rojiblanco, que sigue sin pronunciarse acerca de su futuro. "Él ya sabía por su experiencia, porque es un grandísimo entrenador, ya nos hacía referencia que iba a ser una temporada difícil, que no nos iba a dar descanso en ese tipo de mensaje y, como suele pasar, tenía razón. No es que haya cambiado, estamos en las mejores manos posible para acabar la temporada de la mejor manera posible", aclara Lekue que especificó que la rueda de prensa que había convocado era para, simplemente, servir de altavoz del sentimiento del vestuario en este momento delicado y no para responder a cuestiones acerca de su futuro. "No creo que es momento, tanto club como yo intentamos acertar en los momentos y hay que centrarse en el Betis y en esos 42 puntos y ya habrá tiempo de acercarse y decidir. Voy a esperar a que nos sentemos y hablemos, mi único objetivo es seguir aquí hasta que el club considere que soy valioso dentro y fuera del campo", aclaró acerca de su renovación.

La competencia condena a Lekue en el Athletic Club de Ernesto Valverde

En otro orden de cosas, Lekue subrayó la competencia que tiene, actualmente, en el lateral derecho del Athletic Club, lo que lo ha desplazado de los planes de Ernesto Valverde que se decanta más por Gorosabel y Areso. "Para mí personalmente es algo normal, Todos los años me ha pasado lo mismo, he tenido en mi puestos grandísima competencia y siempre he estado intentado ganarme esa titularidad. Este año nos agrupábamos muchos en esa posición y que haya cambios también denota la irregularidad del grupo", destacaba Lekue que matiza las palabras acerca de la "falta de actitud" pronunciadas por Sancet. "Cuando se está con nubarrones las palabras se miden mucho. En ese caso concreto es que hace referencia a que no entramos como debimos entrar al partido y que nos pasaron por encima en los primeros minutos", sentencia.