Sancet protagoniza el principal problema del Athletic Club

El mediapunta del Athletic Club volvió a acaparar todos los focos y críticas tras otra mal actuación. la temporada de Sancet es dantesca y gran parte de la responsabilidad de la falta de gol del equipo recae sobre el navarro

El Athletic Club vuelve a pinchar en LaLiga con una actuación pésima ante el Girona. Sin intensidad y sin acierto, el cuadro dirigido por Ernesto Valverde demostró que no está en un buen momento de forma, especialmente de cara a puerta. Parte de la culpa y de la responsabilidad recae sobre Sancet, que no es ni la sombra de lo que fue en la pasada campaña. El navarro acapara todos los focos y no ha sido capaz de dar el paso al frente que demandaba Valverde y la afición en detrimento de la baja de Nico Williams.

La falta de gol del Athletic Club tiene a Sancet como principal protagonista

Si malo fue el partido del Athletic Club, el de Sancet no se queda atrás. El mediapunta falló en todo lo que pudo fallar y completó una actuación muy pobre ante el Girona. Tras el partido, Ernesto Valverde fue preguntado acerca de la actuación del jugador, criticado, especialmente, por su falta de gol. "Nuestros números ofensivos no son de los mejores y evidentemente es una cosa que… Oihan Sancet es un jugador de ataque, no tiene buenos números, igual que no tienen buenos números en conjunto. Eso es porque tenemos que generar mejores ocasiones o estar más acertados en el último tramo. Y es verdad que esa es la parte decisiva del fútbol, en la que hay que decidir bien y ahí nos falta convertir nuestros acercamientos en situaciones más claras. Ahí está ese punto de calidad, de frescura, de determinación, de muchas cosas que otros años hemos tenido y ahora este año nos está costando", declaraba Ernesto Valverde acerca del estado de forma de Sancet y del Athletic Club. En lo que va de campaña, Sancet suma 4 goles en 31 partidos disputados.

Sancet pone el foco en el Athletic Club

Tras el encuentro también habló el propio Sancet que, lejos de centrar su discurso en sí mismo, puso el foco en la intensidad del equipo. "Queríamos ganar, pero no es la actitud con la que tenemos que salir al campo", comenzaba diciendo el mediapunta. "Los 20-25 minutos de la segunda parte se pueden salvar, hemos salido con otra intención al campo. En general, el partido no ha sido bueno del equipo y creo que es cosa de la actitud que tenemos que cambiar", sentenció el futbolista del Athletic Club que sigue muy lejos de su mejor versión, hecho que ha repercutido de forma muy negativa en los resultados del cuadro entrenado por Ernesto Valverde.