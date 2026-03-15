En el Athletic Club cuentan con Hugo Rincón para la próxima temporada: "Me han dicho que me guarde los goles para el año que viene"

El futbolista cedido por el Athletic Club brilló ante el cuadro rojiblanco que ve en Hugo Rincón la fórmula para acabar con la desdicha del lateral derecho tras las felicitaciones de la plantilla de Ernesto Valverde al joven defensor

El Athletic Club sufrió una dolorosa derrota en Montilivi ante un Girona que le complica, aún más, el sueño europeo. El partido del cuadro de Ernesto Valverde fue un desastre desde el principio, ya que a los 4 minutos de partido, Hugo Rincón, futbolista cedido por el Athletic Club, anotó el 1-0. El lateral está completando una gran temporada a las órdenes de Míchel, mientras que la posición de lateral derecho sigue siendo un quebradero de cabeza para Ernesto Valverde. Los futbolistas del Athletic Club fueron a felicitar a Hugo Rincón por su partido y le recomendaron que se guarde los goles para el próximo año.

La plantilla del Athletic Club quiere a Hugo Rincón

El futbolista cedido por el Athletic Club en el Girona y protagonista de la tarde admitió que, al final del partido, los jugadores del equipo bilbaíno le han dicho que se guarde los goles "para el año que viene", dejando entre ver que en el Athletic Club cuentan con Hugo Rincón de cara al siguiente curso. El problema en el lateral derecho tras la marcha de De Marcos sigue vigente ya que ni Gorosabel, ni Areso han cumplido las expectativas del cuadro rojiblanco que siente que tiene la solución en casa. Además, en declaraciones a Teledeporte después del partido, el lateral derecho, se ha mostrado "muy emocionado" y ha reconocido tener "un sentimiento contradictorio" al tratarse de un encuentro "muy especial" para él en el plano individual. "Uno siempre se imagina que el partido vaya de la mejor manera, pero ha salido un partido increíble y más por ser contra mi equipo", ha añadido antes de reconocer que está "muy contento" en Montilivi.

Ernesto Valverde valora a Hugo Rincón

Ernesto Valverde, tras el partido, también valoró a Hugo Rincón, aunque fue más cauto que los jugadores de su plantilla que dieron pistas de las intenciones del Athletic Club de cara al siguiente curso. "No tengo ni idea. Tengo que entrenar al equipo, esas cosas no las manejo", comenzaba diciendo sobre la no imposición de la cláusula del miedo con el jugador del Girona. "Lo que sí es que si está en el campo no le vamos a dejar una autopista para que nos marque. Hemos estado muy mal en esa jugada, no hemos podido hacer una ayuda. Ha hecho bien su trabajo y de lo que se trata es de eso", aclaraba Ernesto Valverde acerca del futbolista cedido por el Athletic Club en el Girona y que apunta a estar bajo su mandato, si sigue la temporada que viene al frente del banquillo rojiblanco, el próximo curso.