Quique Sánchez Flores, sobre el banquillo del Athletic: "Me siento bastante unido a la filosofía de Ernesto Valverde"

El técnico del Alavés se reencontrará con su gran amigo, Ernesto Valverde, con el que siente una gran unión gracias a la filosofía del entrenador del Athletic Club

El Alavés se la juega este fin de semana frente al Athletic Club. El conjunto babazorro llega muy necesitado al choque y con el descenso pisándole los talones. Los rojiblancos se presentan en la cita en un mar de dudas tras la última derrota. Los bilbaínos no atraviesan un buen momento y las incertidumbre de cara al futuro acaparan el foco. Ernesto Valverde no continuará en el banquillo de San Mamés la próxima campaña y este será su último encuentro frente a Quique Sánchez Flores. El entrenador blanquiazul se ha cruzado en 14 ocasiones con el 'Txingurri', con el que comparte una gran amistad y asegura que se siente muy unido a su filosofía.

Quique Sánchez Flores, en la rueda de prensa previa a la jornada 34 de LaLiga, se deshizo en elogios hacia Ernesto Valverde. "Es un pedazo de entrenador al que considero un buen amigo", comentó. Preguntado por la próxima marcha del 'Txingurri' del banquillo de San Mamés, consideró que los entrenadores tienen fecha de caducidad. "Ha hecho un trabajo extraordinario desde la honestidad, la sencillez, la humildad. No ha cambiado nada en todos estos 25 años y sigue viendo el fútbol de la misma manera, porque se ha adaptado a los tiempos", manifestó sobre su homólogo. "Me gusta mucho como persona y me siento bastante unido a la filosofía de Ernesto Valverde", añadió.

Además, el madrileño avisó en rueda de prensa del peligro del conjunto rojiblanco. "En el momento que ha ido perdiendo competiciones y ha podido jugar de semana a semana un partido y ha recuperado jugadores, pues va encontrando su nivel", explicó.

Quique Sánchez Flores, encantado con el Alavés

Sobre el Alavés, Sánchez Flores matizó que está muy contento con el rendimiento de la plantilla. "Me encanta lo que veo con mis jugadores, con lo que entrenamos cada día, de cómo van a cada partido y cómo se recomponen”, ensalzó el babazorro, que se mostró preocupado por que su equipo llegue en el mejor estado físico posible.

"Para nosotros la recuperación entre partidos va a ser esencial", señaló consciente de que "los derbis siempre tienen un componente emocional superior a casi todo", por lo que se mostró convencido de que no tendrán tiempo de relajarse. En cambio, matizó que "es un partido igual de importante que el anterior e igual de importante que los siguientes". En esta línea y con la baja de Lucas Boyé, muchas miradas se fijan en Ibrahim Diabate, un futbolista que tiene toda la confianza del entrenador. "Para aprovechar a ‘Ibra’ tenemos que conocer cuáles son sus fortalezas y así va a ser un jugador muy importante", aseguró Sánchez Flores.