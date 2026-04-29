Valverde, Marcelino, Míchel, Iñigo Pérez... Pellegrini y el efecto dominó en los banquillos de Primera: "Tienes que traer a Valverde"

El debate sobre el futuro de Pellegrini está en ebullición entre la afición del Betis, que opta por un cambio; entrenadores como Valverde, Míchel o Iñigo Pérez quedan libres a final de temporada. Debatimos sobre ello en La Prórroga de ESTADIO Deportivo

LaLiga afrontará este verano un mercado de fichajes en los banquillos bastante movido, con varios entrenadores de peso que dejarán vacantes sus asientos, lo que a buen seguro generará un efecto dominó que afectará a otros clubes de Primera división.

Ernesto Valverde, que ya ha anunciado que no seguirá en el Athletic Club; Marcelino, quien parece que tampoco lo hará en el Villarreal a falta aún de confirmación oficial, o Bordalás, Iñigo Pérez o Míchel, quienes, entre otros, acaban contrato con sus respectivos equipos tras una temporada bastante destacada en todos los casos. Opciones libres para un mercado al que podrían acabar acudiendo clubes como el Betis, donde se discute la continuidad de un Manuel Pellegrini que parece haber alcanzado su techo de cristal en Heliópolis pese haber asentado a los verdiblancos en Europa.

El efecto dominó en los banquillos de LaLiga EA Sports

Mientras que el Athletic Club parece haber encontrado recambio ya para Valverde en la Bundelisga alemana, apostando por un Edin Terzic que se encontraba sin equipo desde que salió del Dortmund, el Villarreal apostaría por Iñigo Pérez, arrebatándole su entrenador al Rayo Vallecano. Otro exrayista como Míchel también quedaría liberado del Rayo Vallecano, opciones todas más o menos interesantes a las que se suma un Bordalás que bien podría acabar en la Premier League, habiendo cambiado recientemente de agencia de representación.

Sobre esto debatimos en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo', donde los periodistas Alejandro Sáez y Álvaro Palomo acompañan al habitual José Antonio Rivero, presentador del videopodcast semanal de este diario. “Lo primero es que no lo echaría”, dice Alejandro Sáez, quien argumenta que tendría que ser una salida pactada entre ambas partes a final de temporada para prescindir de él. Dado ese extremo, eso sí, todos coinciden en la mesa en que “el caramelo para el Betis sería Ernesto Valverde”, tal y como comenta Rivero.

Ernesto Valverde, o Marcelino, por Pellegrini para el Betis

“Tienes que traer a Valverde o, y me cuadra mucho menos, a Marcelino, porque para traerte a un entrenador de medio pelo…”, exponía un servidor, quien firma esta noticia, durante la tertulia de ESTADIO Deportivo, en la que Palomo apostillaba con la opción de Iñigo Pérez como interesante, aunque…: “Yo no cambiaba a Pellegrini por Iñigo”.

“Si el Betis cambia a Pellegrini, la única apuesta segura para mí es Ernesto Valverde”, expongo -Alejandro Sáez- en ‘La Prórroga de ESTADIO Deportivo’, al mismo tiempo que entiendo que es cierto que Manuel Pellegrini se esté topando con su techo de cristal y el del Betis actual. Pero hay que tener amplitud de miras.

Datos y argumentos que respaldan el debate sobre la marcha de Manuel Pellegrini del Betis

Con el Betis asentado en la quinta posición y luchando por el premio extra de la Champions que podría darle esa quinta plaza a los verdiblancos puede resultar extraño para cualquier forastero el debate sobre la continuidad del técnico chileno en el Estadio de La Cartuja, donde el Betis juega sus partidos como local actualmente por las obras del Benito Villamarín. Sin ir más lejos, así lo manifestó el propio Paco Jémez, reputado técnico español que milita en el West Ham como ayudante de Nuno, en su entrevista con ED.

Sin embargo, la racha de ocho partidos consecutivos sin ganar en LaLiga (dos empates y seis derrotas) cuando luchaba por la quinta plaza con el Celta, sumado a la eliminación en cuartos de la Copa del Rey y de la Europa League, en una eliminatoria contra el Braga en la que los de Pellegrini deberían haber pasado, han hecho mella en un beticismo ambicioso y que le pide más a su Betis. “Es un gran fracaso, debería haberla pasado”, reconocen en la mesa de tertulia sobre la eliminatoria europea del Betis, señalando directamente a Pellegrini: “Tiene gran parte de culpa”.

El Betis de Pellegrini, a por su sexto año consecutivo en Europa

Muchos son los argumentos que atesora Manuel Pellegrini a la hora de defender su etapa como preparador verdiblanco, habiendo renovado meses atrás por un curso más, en el que esperan poder competir en Champions si LaLiga, finalmente, acaba disfrutando de la quinta plaza extra en la Liga de Campeones.

Con un 45% de victorias y un 34% de empates, las derrotas del Betis de Pellegrini alcanzan tan sólo el 21% restante, dándole a los verdiblancos una regularidad histórica en Europa que antes estaba reservada exclusivamente para los grandes de LaLiga.

Bajo su mandato, el Betis ha dejado de mirar hacia abajo en la tabla, instalándose en la zona noble de la tabla. Acabar con la etapa de Pellegrini en el banquillo verdiblanco dejando al Betis en quinta posición y en Europa por sexta temporada consecutiva es una decisión arriesgada y, para muchos, innecesaria.

El Ingeniero, además, cuenta con el respaldo del vestuario, habiéndose manifestado pesos pesados dentro de él como Isco al respecto. El grupo cree en la metodología del técnico chileno.

A todo ello, además, hay que sumarle las dificultades para encontrarle un relevo de garantías. Sobre el papel, el mercado sólo ofrece un par de candidatos claros: Ernesto Valverde y un Marcelino que, por sus exigencias habituales, no sería cómodo para la entidad. El resto sería apostar por un técnico emergente o una opción extranjera de peso, lo que arrojaría cierto riesgo.

Un Betis que depende en exceso de las individualidades

En contra de la continuidad de Pellegrini está ese ‘salto de calidad’ en Europa que no acaba de llegar. El Betis se ha asentado en Europa, pero sigue sin ser nadie en la Europa League, a pesar de que su plantilla cuenta con mimbres importantes.

A lo largo de la temporada el Ingeniero ha dado muestras de agotamiento en su discurso e idea, con mala gestión de los cambios o interpretación de los partidos, como bien pudo ser la eliminatoria contra el Braga o el derbi de la segunda vuelta contra el Sevilla FC, en el que acabó cediendo un partido que ganaba por 2-0 al descanso para firmar un empate a dos en el que acabó pidiendo la hora.

En muchos compases de esta temporada, el Betis de Pellegrini ha demostrado depender en exceso de las individualidades de algunos de sus jugadores importantes y una rigidez táctica que hace aguas en ciertos momentos de tensión. Encuentros con una posesión de más del 50%, pero con un promedio exiguo de pegada que ronda los 1’4 goles por partido.

Los datos, por tanto, respaldan la opinión generalizada en la mesa de debate abierta en el último programa de La Prórroga de ESTADIO Deportivo. Prescindir de Manuel Pellegrini a final de temporada, con el Betis en Europa por sexto curso consecutivo, sería un riesgo innecesario para el Betis. Especialmente si al final se acaban compitiendo en Champions. Valverde, en cualquier caso, sería la opción más segura sobre el papel.

¿Qué ofrecería Valverde a un Betis de Champions sin Pellegrini?

Manuel Pellegrini es un técnico con una alta experiencia en Champions, algo de lo que puede presumir también Valverde, tanto con el Barça como con el Athletic Club, al que ha llevado a la Liga de Campeones el presente curso, con el formato nuevo.

Mientras que el chileno presenta un fútbol posicional y máxima libertad creativa en el último tercio de campo, Valverde dibuja un bloque compacto y una presión alta con transiciones rápidas que mutaría ligeramente el juego del Betis, aunque no su gen ganador.

Más diferente es la gestión del vestuario, con un Valverde más democrático que rota y exprime los perfiles más jóvenes y físicos, frente a un Pellegrini al que le gusta respaldarse de veteranía y talentos consolidados. Muy pragmático, Valverde suele adaptarse más al rival que un Pellegrini con una idea más innegociable a la que ciertos rivales acaban tomándole la medida.