LaLiga apunta a una permanencia histórica: el corte podría superar los 42 puntos

RCD Mallorca, Sevilla FC, Levante UD y Real Oviedo lideran una lucha por la salvación con cifras inéditas en el fútbol español reciente, con una de las permanencias más caras de Primera división

Levante UD, Sevilla FC, Real Oviedo o Elche CF, entre los candidatos al descensoLevante UD / Elche CF

La batalla por la permanencia en LaLiga entra en su fase más crítica y todo apunta a un desenlace histórico. Tras 33 jornadas disputadas, el listón para salvarse podría elevarse por encima los 42 puntos, una cifra que solo se ha visto en temporadas especialmente exigentes.

Con el RCD Mallorca marcando la permanencia con 35 puntos, la zona baja está más comprimida que nunca. Equipos como Sevilla FC, Levante UD o Real Oviedo siguen en una pelea que promete resolverse en las últimas jornadas.

LaLiga y el precedente histórico que dispara la permanencia

Los datos no engañan: lo que está ocurriendo esta temporada no es habitual. Solo en cuatro ocasiones, tras 33 jornadas, la barrera de la permanencia superaba los 35 puntos actuales.

En campañas como la 2010/11 (44 puntos) o la 1999/00 (45 puntos), la salvación exigió cifras altísimas. Incluso en temporadas con contextos similares, el corte final rara vez bajó de los 42 puntos. Esto deja un mensaje claro: la permanencia en LaLiga 2025/26 será una de las más caras de la historia.

Además, cuando el cuarto por la cola tenía 35 puntos a estas alturas, el desenlace ha sido casi siempre el mismo: salvarse exigía alcanzar, como mínimo, esa barrera de 42.

Sevilla FC, Levante UD y Real Oviedo: la zona roja más igualada en años

La clasificación actual refleja una tensión pocas veces vista. Según estimaciones y dinámicas recientes ofrecidas por el Superordenador de Opta:

Real Oviedo roza el descenso con casi un 99% de probabilidades

roza el descenso con casi un de probabilidades Levante UD se establece en un 64,95% de riesgo

se establece en un de riesgo Sevilla FC también está al límite con un 65,61%

El problema no es solo la posición, sino la falta de margen. Apenas hay diferencias entre equipos y cada jornada provoca cambios drásticos en la tabla.

Además, la distancia entre el descenso y posiciones medias es mínima. Equipos como el Celta de Vigo, en séptima posición, está a solo 10 puntos del descenso.

El RCD Mallorca y el efecto dominó en la clasificación

El papel del Mallorca es clave. Actualmente marca la permanencia con 35 puntos, pero su derrota ante el Deportivo Alavés ha comprimido aún más la zona baja.

Ese resultado no solo afecta a los bermellones, sino que activa un efecto dominó, permitiendo a rivales directos recortar distancias, lo que incrementa la presión en cada jornada y eleva el número de puntos necesarios para salvarse. Todo ello con un calendario plagado de enfrentamientos directos que pueden decidir la temporada.

Elche CF y Deportivo Alavés, los equipos en mejor dinámica

En medio del caos, hay equipos que han reaccionado a tiempo. El Elche es uno de los grandes protagonistas, sumando 12 de los últimos 15 puntos y saliendo del descenso.

También destaca el crecimiento del Deportivo Alavés, que ha conseguido victorias clave que le mantienen con vida.

Estas dinámicas son fundamentales en este tramo final. En una Liga tan igualada, el momento de forma pesa incluso más que la clasificación.

Por el contrario, equipos como el Sevilla o el Espanyol llegan en una situación crítica, con muy pocos puntos en las últimas jornadas, 3 y 2 de los últimos 15 disputados respectivamente. Especialmente preocupante es el caso perico, que atraviesa una segunda vuelta muy negativa y sigue sin ganar en 2026.

Rayo Vallecano, Valencia CF y Espanyol: nadie está a salvo

La pelea por la permanencia no se limita a los últimos puestos. Equipos como el Rayo Vallecano o el Valencia aún no pueden relajarse.

Aunque sus probabilidades de descenso son bajas, el margen es tan estrecho que cualquier mala racha podría meterlos en problemas.

Calendarios cruzados y cinco jornadas decisivas en LaLiga

Con solo cinco jornadas por disputarse, el calendario será determinante. Muchos equipos se enfrentan entre sí, lo que multiplica el impacto de cada partido.

Esto provoca un escenario claro donde cada jornada puede cambiar completamente la clasificación, los duelos directos valen más que nunca y el margen de error es prácticamente inexistente.

La permanencia ya no depende solo de sumar puntos, sino de quitarle puntos a los rivales directos.

Una permanencia que puede marcar época en el fútbol español

Todo apunta a que esta temporada será recordada por su brutal igualdad. Con una permanencia que podría situarse por encima de los 42 puntos y más de media liga implicada, el desenlace promete ser histórico. La sensación es clara: nadie está salvado y nadie puede relajarse.

En una competición donde el título parece decidido, la verdadera emoción se vive en la zona baja. Y ahí, cada error se paga caro.