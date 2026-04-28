El CTA deja en mal lugar al árbitro del Rayo Vallecano - Real Sociedad: dos errores reconocidos

El Comité Técnico de Árbitros ha apuntado los dos errores que cometió José Luis Guzmán en Vallecas el pasado sábado, como el penalti que debió pitar por agarrón a Carlos Martín y el no penalti de Ratiu, que hubiese supuesto el gol de Pedro Díaz

El encuentro entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad acabó con polémica por diferentes jugadas, protestadas todas por el conjunto de Iñigo Pérez. Tras ello, el Comité Técnicos de Árbitros, como cada martes en su edición de Tiempo de Revisión, han analizado dos de las acciones que tuvieron lugar el pasado sábado en el estadio franjirrojo.

En este sentido, el CTA reconoce dos errores que cometió el colegiado del encuentro, José Luis Guzmán, que estuvo acompañado en el VAR de Juan Luis Pulido. De esta manera, el Comité ha admitido que se debió pitar un penalti de Turrientes sobre Carlos Martín, que tuvo lugar en el minuto 4 de partido; además del penalti que fue señalado de Ratiu sobre Pablo Marín, considerando la anulación de la pena máxima.

El Comité de Árbitros deja en evidencia la actuación de José Luis Guzmán en Vallecas

Por un lado, el Comité de Árbitros ha explicado de manera clara el penalti que pidió el Rayo Vallecano por agarrón de Carlos Martín: "Se produce un agarrón claro, ostensible y continuado dentro del área por parte de un defensor de la Real Sociedad. Le sujeta a un jugador del Rayo Vallecano con ambos brazos, desentendiéndose completamente el balón".

Por ello, "para el CTA, estamos ante un penalti claro con agarrón persistente. La decisión de campo es errónea y el VAR debió de intervenir al tratarse de un error claro y manifiesto". Este hubiese sido el 1-0 en el marcador, en un momento en el que el Rayo Vallecano comenzó con mejores sensaciones y, sin embargo, tuvo que afrontar el 0-1 con gol de Oyarzabal desde el minuto 22, previo al 3-3 final en Vallecas.

José Luis Guzmán, señalado por el penalti señalado a Ratiu y el gol anulado a Pedro Díaz

Por otro lado, el CTA explicó la jugada que dio el gol de penalti de Oyarzabal, señalado por una posible infracción de Ratiu: "Un jugador de la Real Sociedad puntea el balón e, inmediatamente, el jugador del Rayo apoya el pie en el césped y contacta de manera leve en el lateral de la bota del rival".

El CTA apunta que "cuando el contacto es consecuencia del apoyo natural del pie tras una acción previa sobre el balón, el umbral de imprudencia queda a criterio de la interpretación del árbitro. Para el CTA, al no tratarse de un error claro, el VAR no debió entrar, debiéndose haber respetado la decisión tomada por el árbitro en el campo". Esto provocó rajadas como la Sergio Camello tras el partido.

El Rayo Vallecano, perjudicado de cara a la clasificación de LaLiga EA Sports

Pese a que Iñigo Pérez no habló sobre la polémica del encuentro, el Rayo Vallecano salió perjudicado del partido contra la Real Sociedad en Vallecas. Los de Iñigo Pérez, tras el punto sumado ante los de Pellegrino Matarazzo, han acabado la jornada 32 de LaLiga EA Sports en la undécima posición de la tabla con 39 puntos.

El Rayo Vallecano se queda a tan solo cinco puntos de la zona de descenso a falta de cinco jornadas para acabar la temporada en el campeonato doméstico. Además, al equipo de Iñigo Pérez le esperan partidos como el del Getafe en El Coliseum, Girona y Villarreal en Vallecas, ante el Valencia en Mestalla y frente al Alavés en Mendizorroza, dónde dirán adiós a esta campaña de LaLiga EA Sports.

Isi Palazón, otra mala noticia del Rayo Vallecano - Real Sociedad

Al término del encuentro, Isi Palazón vio tarjeta roja directa. José Luis Guzmán, colegiado del Rayo Vallecano - Real Sociedad, indicó el motivo de la expulsión y su decisión tomada: "Eres un sinvergüenza". Por ello, el futbolista de 31 años se expone a una dura sanción por dicho insulto, por lo que se espera que se pierda seguro los dos próximos encuentros de LaLiga EA Sports, ante Getafe y Girona.

Sin embargo, Isi Palazón podrá estar más descansado para afrontar la eliminatoria de semifinales de UEFA Conference League ante el Estrasburgo, siendo la ida este jueves en Vallecas y la vuelta el siete de mayo en el Stade de Meinau. Sin duda, el principal foco para un conjunto como el de de Iñigo Pérez que está a tres partidos de hacer historia.