Los datos que respaldan el fichaje de Guridi por el Sevilla: el soldado más fiel de García Plaza

El técnico madrileño conoce muy bien todo lo que le puede aportar el centrocampista vasco tanto en defensa como en ataque. Sus estadísticas de esta última temporada respaldan la opinión del entrenador, clave en su llegada a Nervión

El Sevilla FC se mueve en el mercado en busca de oportunidades que encajen tanto a nivel deportivo como económico. Por ello, no ha dudado en lanzarse a por Jon Guridi, que ha firmado por dos temporadas como agente libre tras acabar contrato con el Deportivo Alavés. Sin duda, la presencia de Luis García Plaza ha sido clave para que el mediocentro vasco se convierte en el primer fichaje de José Ignacio Navarro como director deportivo, pues conoce de sobra sus prestaciones. De hecho, es su soldado más fiel.

Se convertirá en el Sevilla FC en el jugador más utilizado por García Plaza en su carrera

Basta con apuntar que el guipuzcoano es el segundo futbolista en activo que más partidos ha disputado a las órdenes del técnico madrileño, con un total de 94. Solo lo supera por un encuentro el meta Sivera, al que adelantará seguro en Nervión, donde también podría alcanzar al jugador que más veces ha jugado en total con García Plaza, el también portero Manolo Reina, ya retirado, que fijó el listón en 124 choques.

Se marcha del Alavés por la puerta grande

De este modo, el entrenador sevillista sabe muy bien todo lo que le puede ofrecer Guridi y por eso no ha dudado en pedir su incorporación, después de cuatro campañas siendo pieza clave en el Alavés. Primero para lograr el ascenso en 2023, tras llegar procedente de la Real Sociedad, y luego para firmar tres permanencias consecutivas

Con 148 partidos como babazorro a sus espaldas, lo que le coloca en el 'top 20' de alavesistas con más choques en Primera división, el de Azpeitia ha visto reducido esta campaña su número de minutos (1.424 en total). Pero desde la llegada del ex sevillista Quique Sánchez Flores ha sido prácticamente indiscutible, estando presente sobre el campo en las 12 jornadas finales, en ocho de ellas como titular, y firmando destacadas actuaciones en las victorias ante el Celta de Vigo, el FC Barcelona o el Oviedo.

Un elevado porcentaje de acierto en el pase

Pero para los escépticos acerca de su llegada al Sevilla FC, hay datos concretos que respaldan su fichaje. Por ejemplo, comparado con el resto de jugadores de su posición en LaLiga, es el 4º jugador con mejor porcentaje de pases completados (82,82%) y el 7º en pases completados por partido (24,52).

También brillan sus estadísticas defensivas

Además, más allá de su faceta ofensiva, Guridi responde a un perfil de ‘box to box’ que le hace destacar también en labores defensivas, uniendo a su talento una intensidad y un esfuerzo que no se negocian en los equipos de Luis García Plaza. Así, Guridi viene de ser el futbolista ofensivo que mayor porcentaje de duelos se llevó (44,07%). Por encuentro, fue también el 3º con más recuperaciones (6) e intercepciones (2,67); así como el 4º en duelos defensivos ganados (3).

La versatilidad, otra cualidad a su favor

A todo ello, además, suma una versatilidad que llevó a García Plaza a utilizarlo tanto en el doble pivote como en la media punta, y hasta como delantero. Un todoterreno que esta campaña también ha actuado incluso en la izquierda o a banda cambiada, moviéndose por toda la zona ancha, como demuestra el mapa de calor que acompaña a esta información.

Ahora, a sus 31 años, Guridi afronta el gran reto de su carrera junto a un entrenador que sabido sacar de él su mejor versión. Los números le respaldan y ahora debe ser él, con su rendimiento, quien se encargue de disipar las dudas que pudieran existir cuando el balón empiece a rodar a comienzos de julio en la pretemporada.