Guridi responde a las críticas de su fichaje por el Sevilla: "Tengo muchas ganas de defender este escudo"

El centrocampista vasco se muestra feliz por dar lo que considera un paso al frente en su carrera profesional, aunque llega a un club que en las últimas campañas viene peleando por lo mismo que el Alavés, la permanencia

El Sevilla FC ya ha anunciado sus dos primeros fichajes para la próxima campaña, ambos a coste cero. El próximo en caer, también tras acabar contrato con el Le Havre, debe ser el central francés Arouna Sangante, a quien Antonio Cordón dejó igualmente atado hace meses. Mientras, con Patrik Mercado todo sigue en el aire tras hacerse oficial un principio de acuerdo que Independiente del Valle quiere hacer valer a toda costa, pese a la grave lesión sufrida por el centrocampista ecuatoriano. Pero de momento, la españolización del plantel llega de la mano de Juan Iglesias y Jon Guridi.

La llegada del ex lateral diestro del Getafe era conocida desde hace tiempo. Pero el caso del mediocentro vasco ha pillado por sorpresa a la parroquia nervionenses y no todas las reacciones han sido positivas. A sus 31 años, el de Azpeitia viene de jugar 28 partidos en la pasada Liga con el Alavés, solo 15 de ellos como titular, y muchos aficionados han expresado sus sudas acerca de su valía para el conjunto blanquirrojo, con el que ha firmado por dos campañas.

Tenía una oferta de renovación del Alavés

Su salida del club vitoriano se produce después de no llegar a un acuerdo para su renovación. Pese a que no ha sido indiscutible en este último curso, el director deportivo babazorro, Sergio Fernández, confirmó que le había presentado una oferta hace semanas para seguir contando con sus servicios. Pero Guridi ha decidido emprender una nueva aventura en su trayectoria, convencido de que se trata de un salto en la misma, pese a que el Sevilla FC ha luchado en las últimas temporadas por el mismo objetivo que el Alavés, la permanencia.

"Muy contento" por dar este "paso" en su carrera

Así lo ha expresado en sus primeras y breves palabras como nuevo jugador nervionense. "Buenas sevillistas, estoy muy contento de dar este paso en mi carrera profesional. Tengo muchas ganas de conoceros, de defender este escudo y os mando un saludo. ¡Vamos mi Sevilla!", ha asegurado de manera escueta en un vídeo difundido por el club hispalense. Una primera respuesta, por tanto, a esas llamativas críticas con las que ha sido recibido, prometiendo darlo todo sobre el campo, que será donde deberá ser juzgado.

Con el aval de Luis García Plaza

Guridi aún tendrá tiempo de ofrecer más detalles en su presentación oficial, para la que aún no hay fecha, antes de ponerse a trabajar a comienzos de julio a las órdenes de Luis García Plaza, sin duda su gran aval. No en vano, con el técnico madrileño sí fue indiscutible durante dos campañas y media en Mendizorroza, de donde se ha despedido con 148 partidos, siete goles y seis asistencias en cuatro temporadas.

Víctima de la guasa sevillana por su despedida del Alavés: "Beti arte"

Precisamente su mensaje de agradecimiento a la que ha sido su afición en estos últimos años también ha sido objeto de polémica, pudiendo comprobar a las primeras de cambio cómo funciona la guasa sevillana entre los dos eternos rivales futbolísticos de la ciudad. El ex de la Real Sociedad no cayó en ello cuando comenzó su emotiva carta de adiós con una expresión tradicional en euskera que significa "hasta siempre", si bien para quien no conoce el idioma resulta llamativa: "Beti arte, Alavés".

Las respuestas con sorna de los aficionados no se hicieron esperar, con comentarios de todo tipo provocados por la coincidencia fonética con Real Betis, como "Te has equivocado de equipo", "Otro bético en la plantilla", "Empieza bien, no sabe ni por quién ha fichado" o "Arte tiene tu miarma".

Bromas aparte, el aterrizaje de Guridi en Nervión, sin haber pisado aún la capital hispalense, no comienza como quizás esperaba. Pero como ya ha deslizado, tratará de responder a la confianza depositada en él con su trabajo sobre el terreno de juego. El tiempo dirá si los recelos que ha despertado tienen o no fundamento.