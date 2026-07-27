La Federación de Peñas carga de nuevo contra el consejo del Sevilla: "Tienen miedo"

El motivo del malestar de los peñistas no es otro que la decisión del club de jugar sus amistosos de pretemporada en la capital hispalense a puerta cerrada, aprovechando una vez más para criticar la gestión de los actuales dirigentes y pedir su marcha

Tras la 'Gran Manifestación para salvar al Sevilla' del pasado mes de junio, a la que acudieron unos 7.500 aficionados según los cálculos de la Policía, todo sigue en el Sevilla FC. Frustrada la venta de la mayoría accionarial a Sergio Ramos y sus socios, son Del Nido Carrasco y compañía quienes siguen al frente de un club que ya no podrá cambiar de dueños este verano, como se pretendía, para conseguir esa necesaria ampliación de capital que habría supuesto un balón de oxígeno tremendo en la planificación.

Pero esto no quiere decir que las protestas no continúen. Así, desde la Federación de Peñas, uno de los colectivos convocantes de la referida manifestación, han vuelto a cargar contra el consejo de administración, en cual han dimitido pesos pesados como Carolina Alés y Fernando Carrión (aunque sus acciones sigue obviamente representadas). Esta vez, el motivo de enfado es la decisión de la entidad de jugar sus partidos amistosos en la capital hispalense a puerta cerrada en el Estadio Jesús Navas.

"La directiva vuelve a dar la espalda a su afición”

Así sucedió en el estreno del calendario estival, ante el Juventud Torremolinos, y de nuevo este pasado domingo, frente al Ceuta. En lugar de abrir el Sánchez-Pizjuán para ello, ambos choques han sido disputados en la Ciudad Deportiva, lo que para la citada asociación viene a dejar patente que "la directiva vuelve a dar la espalda a su afición”, tal y como se titular el comunicado difundido a través de sus redes sociales.

"Desde la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando queremos expresar nuestra más absoluta indignación y repulsa ante la decisión de la directiva del Sevilla FC de disputar los partidos amistosos de pretemporada a puerta cerrada. Esta medida no es más que otro lamentable paso al frente de los dirigentes para alejar a los aficionados de su propio estadio. La pretemporada siempre ha sido el escenario idóneo para acercar el club a los más pequeños, permitiendo que los niños sevillistas se ilusionen de cerca con sus colores", destaca la nota.

Una decisión con un solo motivo: "mieditis institucional"

Después de anunciarse también que la XV edición del Trofeo Antonio Puerta se disputará en uno de los parones de selecciones de 2026, los peñistas consideran que con esta medida se priva a muchos seguidores sevillistas que no pueden ser socios de la posibilidad de ver en acción a su equipo, apuntando como único motivo el miedo de los dirigentes a exponerse a una nueva bronca de la grada.

"Asimismo, estos encuentros representan una oportunidad de oro para aquellos aficionados que, por razones económicas o por falta de de disponibilidad, sufren la imposibilidad de obtener un abono de temporada con asiento. Privarles de ver a su Sevilla FC de manera accesible es un castigo injustificable. No nos intenten engañar con falsas excusas organizativas. Esta decisión no responde a criterios deportivos ni de planificación. Esto es el reflejo de una simple mieditis institucional por parte de unos gestores que se esconden tras los muros del estadio y Ciudad Deportiva. Tienen miedo a las protestas de la afición que, con total legitimidad, se van a derivar de su nefasta gestión", añade.

Dejan entrever la existencia un nuevo comprador interesado: "Hace unos días"

Además, desde la Federación de Peñas apremian a los grandes accionistas a reactivar el proceso de venta de la entidad y dejan entrever que hay un nuevo comprador interesado, después de que, como informó ESTADIO Deportivo, en junio ya se alcanzase un nuevo acuerdo de exclusividad con un inversor occidental de máximo nivel. "El Sevilla FC es de su gente, no de quienes se parapetan en los despachos blindados para evitar escuchar el clamor de la calle. Ya no cabe exigir rectificaciones ni parches a quienes han demostrado su incapacidad. Exigimos que de manera inmediata procedan a firmar la 'due diligence' que tienen sobre la mesa hace unos días y que ejecuten la venta exprés de todas sus acciones para liberar al club de su secuestro", sentencia el comunicado.