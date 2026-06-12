Los accionistas del Sevilla ya tienen nuevo comprador para el club

Truncada la venta del club a Sergio Ramos y Five Eleven Capital, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que los grandes tenedores de acciones de la entidad han alcanzado un nuevo acuerdo de exclusividad con un inversor occidental de máximo nivel, experiencia en fútbol profesional y solvencia financiera; en un par de semanas se activará el proceso

Mientras que el Sevilla FC ya ha comenzado a planificar deportivamente la temporada 26/27, anunciando a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo y habiendo oficializado dos refuerzos -Guridi y Juan Iglesias- y la salida de Nemanja Gudelj, los grandes accionistas de la entidad siguen dando pasos en su intención por vender al club.

Habiéndose frustrado la venta a Five Eleven Capital y Sergio Ramos semanas atrás, después de que el camero cambiara a última hora todo lo pactado y apareciera en la reunión con un nuevo socio de gobierno que nada tenía que ver con el holding empresarial encabezado por Martin Ink, los grandes tenedores de acciones nervionenses han seguido manteniendo diversos contactos con numerosos fondos inversores interesados en hacerse con la entidad, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo la semana pasada.

Un nuevo inversor para el Sevilla FC

Acelerando en las ofertas que tenían sobre la mesa desde el pasado 1 de junio, fecha en la que finalizó el periodo de exclusividad por parte de Sergio Ramos, los grandes accionistas del Sevilla FC han manejado más de diez ofertas en esta última semana de contactos, alguna de ellas de dudoso pelaje o reputación. Sin ir más lejos, una de origen árabe que se acercó a Nervión a través del vicepresidente Pepe Castro y que se acabó marchando con el rabo entre las piernas al solicitarle la parte vendedora numerosos mecanismos de defensa desde antes del inicio, para evitar lo que ya ocurrió con Five Eleven.

Así, habiendo descartado muchas de las ofertas y avanzando en las últimas horas con cuatro-cinco de ellas, ESTADIO Deportivo ha podido conocer de primera mano que los grandes accionistas del Sevilla FC ya se habrían decidido por una de ellas, comenzando desde ya un régimen de exclusividad con el que tratar de acabar de fraguar la operación de compraventa.

La idea, como ya avanzó este diario, era poder tener cerrada la operación para finales de julio o primeros de agosto, algo que marcará la velocidad con la que se desenvuelvan las partes en estas próximas semanas. Con dos ‘due diligence’ hechas ya y toda la documentación aclarada, los vendedores entienden que todo se podría cerrar con mucha más rapidez, sin tener que llegar a los cinco meses que han sido habituales en las otras dos ocasiones que un inversor ha estudiado la compra del Sevilla FC.

Con cuatro fondos norteamericanos interesados y otro de Oriente Medio con propuestas muy sólidas, los grandes accionistas del Sevilla FC se han decidido finalmente por un inversor occidental de máximo nivel, experiencia en fútbol profesional y solvencia financiera. Un currículum que ha sido clave para decidirse por él a la hora de otorgarle ese régimen de exclusividad necesario para estudiar la compra del club; una decisión que ha sido más costosa de lo esperado por los accionistas, que no querían volver a equivocarse de socio.

Ahora, tal y como puede confirmar ESTADIO Deportivo, las partes tardarán un par de semanas en activar el proceso con todos los trámites contractuales necesarios.

La oferta del nuevo inversor interesado en comprar el Sevilla FC

Alcanzado el acuerdo y a la espera de ponerlo en negro sobre blanco, los vendedores articularán ahora determinados mecanismos de seguridad desde el mismo momento de la LOI, con el claro objetivo de evitar que ocurra lo mismo que ya se vivió con Five Eleven Capital. Una manera, también, de disuadir a especuladores y oportunistas, como ocurrió con los árabes anteriormente mencionados.

Aunque resulte contradictorio, lo cierto es que todo el revuelo habido con la venta frustrada a Sergio Ramos no ha venido del todo mal a los todavía accionistas del Sevilla FC -al club, no tanto-, que han visto ahora mayor interés por comprar el club que en la anterior ocasión, cuando el proceso estuvo abierto hace aproximadamente un año.

La oferta del nuevo inversor, tal y como puede confirmar ESTADIO Deportivo, es en términos similares al acuerdo alcanzado con Five Eleven Capital, por valor de un 85% del capital social más una ampliación de capital posterior que aún no está del todo definida, con 80 millones de euros como mínimo y pudiendo alcanzar, incluso, los 100-120 millones de euros que pretendía Sergio Ramos. La gran diferencia aquí, eso sí, es que el camero pretendía hacerla de antemano, antes de comprar las acciones del club.

A falta de conocer más detalles, se trataría de un inversor serio, que apostaría de verdad por el Sevilla y que nada tendría que ver con otros ejemplos ya vividos en el fútbol español, donde el capital extranjero ha llegado para tratar de hacer negocio y años después acabar marchándose con plusvalías.

Con este movimiento, los grandes accionistas del Sevilla FC conseguirían eludir lo que en todo momento han buscado a lo largo de sus negociaciones. Y es que el conjunto de Nervión acabara cayendo en manos de un ‘Peter Lim’ de turno.