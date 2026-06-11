Oficial: Juan Iglesias se convierte en el segundo fichaje nervionense para la 26/27

El lateral vallisoletano de 27 años, que ha pertenecido al Getafe las últimas seis temporadas, firma hasta 2030 con el conjunto blanquirrojo, que ya hizo pública la llegada del mediocentro Jon Guridi y hará lo propio en breve con el central Sangante

Juan Iglesias, polivalente zaguero de 27 años (aunque cumple 28 en tres semanas) que ha pertenecido las seis últimas temporadas al Getafe CF, se ha convertido oficialmente este jueves en el segundo fichaje del Sevilla FC para la 26/27, tras el anunciado un día antes del mediocentro Jon Guridi. Agente libre como el vasco, que no renovó con el Deportivo Alavés y firma hasta el 30 de junio de 2028, el vallisoletano se compromete con los nervionenses por cuatro en total, confirmando los rumores que se desataron hace tiempo. "Feliz e ilusionado de estar con vosotros! Nos vemos pronto sevillistas!", escribía el defensor en sus redes sociales.

Lateral derecho en origen, Juan Iglesias ha actuado a las órdenes de José Bordalás indistintamente por el perfil zurdo, también como interior, y en el eje de la defensa, pues mide 1,87 y tiene unas buenas condiciones tácticas. El siguiente debe ser Arouna Sangante, central y lateral senegalés con ascendencia de Guinea-Bissau, de 24 años ya desvinculado del Le Havre francés, con lo que la zona de contención de los blanquirrojos queda apuntalada gracias a las últimas gestiones de Antonio Cordón antes de marcharse.

Con un gol y tres asistencias en 38 encuentros, ha sido Juan Iglesias indiscutible en el Getafe CF, con 3.217 minutos en su haber, una constante en los últimos ejercicios con el míster alicantino en el banquillo azulón. Ahora, deberá competir con José Ángel Carmona y Juanlu Sánchez por una plaza en el costado diestro, así como con Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso' en el izquierdo, si bien tanto el quinteño como el hispano-argentino están en el mercado y podrían marcharse si llegan propuestas importantes.

Este viernes, presentación de José Ignacio Navarro y reaparición de Del Nido Carrasco

La sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá este viernes 12 de junio a partir de las 10:30 horas la presentación oficial de José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo del Sevilla FC. Recientemente promocionado tras la desvinculación de Antonio Cordón, el ejecutivo sevillano, que se ha puesto enseguida manos a la obra, estará acompañado por el presidente nervionense, José María del Nido Carrasco.

Será la reaparición ante los medios de comunicación dos meses y medio después del rector blanquirrojo, que no atiende a la prensa desde la ofrenda floral a San Benito el último día de marzo. Una buena ocasión para que, tras las palabras de Navarro, pulsar su opinión acerca del fallido proceso de venta al grupo inversor encabezado por Sergio Ramos y las filtraciones acerca de su presunto deseo de dejar el sillón que habrían impedido, bajo amenaza de multa millonaria, el resto de consejeros y firmantes del pacto de gobernabilidad.