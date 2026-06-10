Primer fichaje oficial para el Sevilla 26/27 con la firma de García Plaza: Jon Guridi

El Sevilla ha hecho oficial el acuerdo alcanzado por el Sevilla con el centrocampista de 31 años, jugador de confianza del técnico madrileño, para su aterrizaje gratis en Nervión tras no renovar en el Alavés; firma por dos temporadas

Un día después de su nombramiento como director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro ya ha sellado su primer fichaje oficial para la campaña 26/27 con la incorporación ya atada de Jon Guridi, polivalente centrocampista de 31 años que llega libre tras acabar contrato con el Alavés.

El de Azpeitia rechazó la oferta de renovación del club babazorro tras cuatro temporadas como albiazul y, el club de Eduardo Dato ha anunciado esta tarde un acuerdo con el Sevilla para iniciar una nueva etapa.

"El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con Jon Guridi para convertirse en nuevo futbolista nervionense para las dos próximas temporadas", comunicó el club a través de sus medios oficiales.

Fichaje impulsado por García Plaza

Este fichaje parte de la entidad de Eduardo Dato lleva la firma indiscutible de Luis García Plaza, que tiene mucho peso en esta planificación y que puso sobre la mesa el nombre del centrocampista vasco al tratarse de un futbolista de su plena confianza.

El Sevilla necesita reforzar la zona ancha y Guridi es un perfil que soluciona muchos problemas, con amplia experiencia en LaLiga y al que conoce a la perfección el entrenador madrileño.

No en vano, Jon Guridi ha sido uno de los jugadores más utilizados a lo largo de su carrera como entrenador en la elite, hasta el punto de ocupar el noveno puesto con tres porteros por delante y el primero en su posición.

Un fijo para García Plaza en el Alavés

De hecho, ha acumulado con Plaza 6.688 minutos, todos en el Alavés, repartidos en 94 partidos en tres temporadas, dos en Primera y una en Segunda división -fue clave para el ascenso-, con un saldo de seis goles y cinco asistencias.

Guridi era un fijo en sus planes y ahora ha aprovechado la oportunidad para contar de nuevo con sus servicios en su primer proyecto con sello propio en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde desea rodearse de hombres en lo que tenga plena confianza y Guridi es uno de ellos.

Cabe decir que el medio no tuvo con el Chacho Coudet el protagonismo disfrutado con García Plaza, lo que acusó en buena parte del curso recién terminado, gozando de más continuidad con Quique Sánchez Flores, especialmente en la recta final de LaLiga, en la fase decisiva para conseguir la salvación.

De este modo, ha disputó un total de 1.424 minutos repartidos en 33 partidos, 28 de ellos en la competición liguera, siendo importante cuando el equipo más lo necesitaba. Ahora no ha querido desaprovechar la oportunidad que le ha ofrecido el Sevilla de dar un salto en su carrera.