El plan del Bayern Múnich con Bryan Zaragoza hace que el Sevilla tuerza el gesto

Desde Nervión están atentos a la situación del extremo malagueño, si bien Uli Hoeness ha ordenado que se le busque un traspaso definitivo después de tres cesiones en las dos últimas temporadas

Aunque tras la salida de Akor Adams la gran urgencia está en la delantera (un gol, y de penalti, en los tres amistosos disputados), el Sevilla FC aún debe reforzar casi todas sus líneas para armar una plantilla competitiva de cara a la 26/27, siendo los costados otros de los focos que centran la atención de su director deportivo, José Ignacio Navarro. Con Ejuke en la rampa de salida y Rubén Vargas como gran baza para seguir haciendo caja, deberán llegar extremos sí o sí, pues también hicieron ya maletas jugadores como Januzaj o Alexis Sánchez y tampoco está nada claro el futuro de Alfon González, que se perderá toda la pretemporada por lesión.

Así, el director deportivo blanquirrojo inició hace semanas contactos para el fichaje de Adrián Liso, que sigue sobre la mesa, aunque el Zaragoza apura para sacar la máxima tajada posible. Pero de manera paralela se ha apuntado también el interés en otro extremo zurdo de un caché mucho más elevado como Bryan Zaragoza, cuya llegada solo podría ser posible mediante una cesión, y pagando el Bayern Múnich, donde tiene contrato hasta 2029, parte de su elevado salario, que asciende a 3 millones de euros netos.

El Bayern no quiere más cesiones con sus descartes

Sin embargo, las informaciones procedentes de Alemania apuntan que el club bávaro no quiere más cesiones y buscará un traspaso definitivo del jugador malagueño, aunque es consciente de que no recuperará los 13 millones de euros que pagó en su día al Granada. Así lo asegura el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sports, que desvela que es Uli Hoeness, ex presidentre y ahora miembro del consejo de administración del conjunto alemán, quien ha trazado el objetivo de desprenderse definitivamente de tres descartes: el mencionado Bryan Zaragoza, que acumula ya tres préstamos en las dos últimas temporadas; el mediocentro portugués Joao Palhinha, que estuvo el pasado curso a préstamo en el Tottenham; y el lateral francés Sacha Boey, que hizo lo propio en el Galatasaray. Además, tampoco descarta la salida de Armindo Sieb, que ha regresado del Mainz, y escuchara ofertas por Alphonso Davies e Hiroki Ito.

Después de dos cesiones en LaLiga, en las filas de Osasuna y Celta, el tres veces internacional absoluto español tampoco ha recuperado su mejor versión en la Roma, que descartó comprarlo, y volverá a salir al mercado con un valor cada vez más bajo (ahora es de 8 millones según la web especializada Transfermarkt).

Pese a ello, Bryan Zaragoza sigue teniendo cartel, por lo que se antoja prácticamente imposible que el club de Nervión pueda afrontar una operación de ese tipo en sus actuales circunstancias económicas. Basta como ejemplo que hace un año aterrizó en Balaídos mediante una cesión que tuvo un coste de un millón, abonándole el club celeste dos millones de euros netos de salario y reservándose una opción de compra por otros 12 que podía ser obligatoria de haberse cumplido ciertas condiciones.

Sus números esta última campaña: irregular en el Celta y casi desaparecido en la Roma

Antes de que ello sucediese, sin embargo, el extremo andaluz hizo las maletas en enero para recalar en la Roma, que pagó otros dos millones por su préstamo. Pero si en tierras gallegas su rendimiento ya fue irregular, con dos tantos y cuatro asistencias en 26 partidos, en Italia el declive fue alarmante: seis partidos, la mitad como titular, un pase de gol y más de dos meses sin jugar en la recta final del curso, por decisión técnica primero y luego por una lesión.

Monchi también anda al acecho para su Espanyol

A sus 24 años, Bryan Zaragoza hace tiempo que no exhibe el gran nivel con el que deslumbró en su estreno en Primera división en las filas del Granada. Fue en la 23/24, en la que firmó seis goles y dos asistencias en la primera vuelta. Pero nadie duda de que sería un fichaje de nivel para un Sevilla FC tan limitado. De hecho, además del Alavés, el Espanyol de Monchi también lo tiene en su agenda, confiando el isleño en poder recuperar la mejor versión de un futbolista que en Alemania nunca ha tenido oportunidades, jugando tan solo siete partidos con un Bayern Múnich que quiere quitárselo en en medio.