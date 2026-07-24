Monchi trabaja para traer a Bryan Zaragoza de vuelta a La Liga

El director deportivo continua inmerso en la planificación de la próxima temporada del Espanyol y apunta al extremo izquierdo para reforzar su ataque, aunque no es el único club español que lo quiere, con el Sevilla FC también interesado

Monchi prometió muchos fichajes en su nueva etapa como director deportivo del Espanyol y ya está manos a la obra para conseguirlo. El director deportivo trabaja en la incorporación de nuevos jugadores para construir un equipo más sólido y que no juegue tanto con el descenso, y para ello planea un auténtico bombazo, poniendo sus ojos en el fichaje de Bryan Zaragoza.

El delantero español siempre ha dejado muy buenas sensaciones en La Liga, siendo una pieza clave en los diferentes equipos en los que ha jugado, por lo que Monchi busca traer al jugador malagueño de vuelta a la competición nacional. Sería una doble victoria, ya que Zaragoza tendría la oportunidad de volver a lucirse en La Liga después de años complicados fuera de España.

Monchi busca una cesión de Bryan Zaragoza para reforzar al Espanyol

Bryan Zaragoza deslumbró con el Granada hace años y su irrupción le abrió las puertas al Bayern de Múnich, al que llegaba como un jugador diferencial, muy rápido en ataque y con un gran talento regateador. Sin embargo, en la Bundesliga no ha encontrado su sitio y el Bayern no cuenta con él, por lo que vive cada curso de cesión en cesión.

Precisamente esto es lo que quiere aprovechar Monchi, que busca una nueva cesión que le permita salir del club bávaro y volver a La Liga, concretamente para unirse al ataque del Espanyol. El conjunto perico acaba de despedirse de Antoniu Roca, a quién han dado salida a través de una cesión con rumbo al Mallorca, y han liberado una posición que encaja perfectamente con el perfil de Bryan Zaragoza. Por ello, Monchi ya trabaja para presentar una oferta al Bayern pidiendo su cesión.

Monchi apunta a Bryan Zaragoza y su posible regreso a La Liga

El extremo izquierdo sabe perfectamente lo que es jugar en La Liga. Además de despuntar con el Granada, vistió los colores de Osasuna y Celta, también mediante cesiones ya que tiene contrato con el Bayern hasta 2029. Ahora, Monchi quiere que sea el refuerzo de lujo del Espanyol, como uno de los diez fichajes que prometió el nuevo director deportivo.

Monchi compite con el Sevilla por el fichaje de Bryan Zaragoza

Sin embargo, el nuevo director deportivo del Espanyol se va a enfrentar a su ex equipo en la puja por Bryan Zaragoza. El Sevilla FC está a la espera de incorporar jugadores por las bandas, y el extremo malagueño es una gran oportunidad en este mercado de fichajes. Sin embargo, también contemplan otras opciones mientras que Monchi está decidido a traer a Bryan Zaragoza de vuelta a La Liga como nuevo fichaje del RCDE Stadium.