Monchi ya mueve ficha en el Espanyol: Tsygankov, el principal objetivo tras confirmar que quiere salir del Girona

El futbolista ucraniano ha dejado claro que quiere salir del Girona después del descenso a Segunda División y el Espanyol de Monchi inicia las negociaciones, con grandes rivales en la puja como el Ajax de Míchel

El Espanyol prepara una auténtica revolución en sus filas tras la llegada de Monchi como director general deportivo. Tras su ascenso en la temporada 2024, el club catalán se ha establecido en la zona media de La Liga, pero aún busca dar pasos al frente y soñar con Europa. Para ello, ya se interesan por fichajes que mejoren su plantilla. La prioridad en su lista es Viktor Tsygankov, quién acaba de confirmar que quiere salir del Girona, pero tiene pretendientes internacionales.

El jugador ucraniano es uno de los nombres más destacados del Girona, que va a sufrir una desbandada tras su descenso a la Liga Hypermotion. De hecho, el propio Tsygankov ya ha dejado claro que quiere salir del club catalán, y el Espanyol quiere pescar en río revuelto y ya prepara su oferta.

Viktor Tsygankov confirma que quiere salir del Girona tras el descenso a Segunda División

El extremo derecho es uno de los grandes jugadores del Girona, con 6 goles y 5 asistencias esta temporada, en la que el equipo ha sido bastante flojo, como su descenso ha confirmado. Por ello, el ucraniano ha enviado al club una carta oficial pidiéndoles que le dejen salir ya que no quiere jugar en la Segunda División. Una decisión que necesitaba comunicar ya que aún le queda un año de contrato.

Por su parte, el delantero de 28 años ha confesado que siempre va a buscar que haya un beneficio también para el club, por lo que espera que ellos actúen también de buena fe y faciliten su salida. Una salida que puede tener varios destinos, pero que el más probable es que no se tenga que mover mucho, ya que el Espanyol se ha puesto el primero a la cola. Eso sí, su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros, por lo que aún hay que abrir negociaciones y ver si pueden llegar a un acuerdo económico.

El Espanyol de Monchi tiene a Viktor Tsygankov como principal objetivo de fichaje

La llegada de Monchi va a suponer un cambio de rumbo para el conjunto blanquiazul. El ex director deportivo del Sevilla promete dar un salto de calidad y su primer objetivo es hacerse con Viktor Tsygankov, jugador que él mismo ha propuesto a los pericos. Esta incorporación es realmente importante para el Espanyol ya que es una de las posiciones que tienen peor cubiertas, y el ucraniano sería la solución perfecta, mientras que él seguiría compitiendo en Primera y no tendría que cambiar mucho su vida en Cataluña.

El Ajax de Míchel, el gran rival del Espanyol en la puja por Tsygankov

El problema de Monchi va a ser un viejo conocido, Míchel, quién fue entrenador del Sevilla en la temporada 2012-13. El entrenador español va a aterrizar en Ámsterdam para tomar las riendas de un club histórico como es el Ajax. Por ello, quiere contar con jugadores de calidad y de su total confianza, como es Tsygankov, a quién ya tuvo bajo sus órdenes en el Girona.

Los dos equipos han comunicado ya formalmente el interés en incorporar al extremo a sus equipos, aunque no han comenzando ninguna negociación, pero ahora, con la petición de salida de Tsygankov, el Girona podría empezar a escuchar ofertas.