Acuerdo entre Míchel y el Ajax: Jordi Cruyff gana la batalla al Bayer Leverkusen

El técnico del Girona apenas le quedan dos partidos en LaLiga donde buscará la permanencia del equipo al que llegó hace cinco temporadas y con el que ha hecho historia; su próxima aventura está en Ámsterdam "al 99,9%"

El futuro de Míchel Sánchez empieza a aclararse. El técnico del Girona está muy cerca de convertirse en el próximo entrenador del Ajax de Ámsterdam pese a los rumores de última hora que también lo situaban como un claro candidato al banquillo del Bayer Leverkusen alemán.

El conjunto neerlandés, que en los últimos años se ha visto superado por su país por el PSV Eindhoven, busca un nuevo proyecto con el que recuperar su hegemonía y volver a la Champions, y el elegido por Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, es el técnico madrileño Míchel.

De hecho, según ha podido confirmar el periodista Matteo Moretto, el Ajax de Ámsterdam ya tiene apalabrado el fichaje del todavía entrenador del Girona, a falta tan solo de firma cuando acabe LaLiga con el conjunto de Montilivi, por lo que está hecho "al 99,9 %" según el italiano.

La ofensiva del Bayer Leverkusen

El Ajax y Míchel han llegado así a un principio de acuerdo justo ha irrumpido un fuerte competidor para el club neerlandés: el Bayer Leverkusen. Desde Alemania informaban del fuerte interés del conjunto de la famosa farmacéutica de cara a la próxima temporada buscando repetir el éxito logrado hace dos temporadas con la contratación de otro español, en este caso Xabi Alonso.

Sin embargo, el Bayer Leverkusen va a tener que buscar otra alternativa a Míchel ya que el preparador madrileño ya ha dado su palabra al conjunto de Ámsterdam, adonde llegará una vez finalice la campaña con el Girona, al que busca dejar en Primera división.

El Girona, un punto sobre el descenso

Mientras tanto, el Girona de Míchel prepara su visita al Atlético de Madrid en su lucha por la permanencia en Primera división. Sin duda, una difícil visita ante un rival que además se está jugando el poder acabar tercero la última jornada de Liga.

Por su parte, el Girona suma 40 puntos, empatado con el Alavés y uno más que Levante y Mallorca, en descenso, y Elche, de momento fuera de peligro, pero todo hace indicar que entre estos cinco equipos estarán los dos que acaben acompañando a Oviedo a Segunda división.

Fin de ciclo en Montilivi

Míchel Sánchez llegó a Girona en el verano de 2021 para coger las riendas del conjunto en Segunda división, un año después logró el ascenso a Primera división y dos más tarde llevó al club a la Champions League por primera vez en su historia tras completar una campaña 23/24 inolvidable, donde llegó a ser candidato al título de Liga hasta casi las últimas jornadas, lo que no le privó de acabar en una histórica tercera posición solo por detrás de Real Madrid y Barcelona.

Esa misma temporada de la Champions y tras la venta de sus mejores jugadores, el Girona acabó peleando por no descender a Segunda división, logrando el objetivo de la permanencia, un reto que busca repetir Míchel en estas dos últimas jornadas para cerrar así un ciclo maravilloso en Montilivi.