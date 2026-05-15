La postura de Antonio Cordón ante su adiós y el nuevo modelo para fichar en el Sevilla 26/27

El alto ejecutivo extremeño se ha echado a un lado en la planificación conocedor de los planes de los futuros dueños del Sevilla, abiertos a implementar un modelo de trabajo en el mercado cada vez más popular en los grandes clubes

El acuerdo alcanzado entre Five Eleven Capital y los máximos accionistas para la venta del club ha paralizado la planificación, ya de por sí ralentizada por la lucha por la permanencia, y a día de hoy apenas si existen movimientos para la confección del plantel 26/27 más allá de los estrictamente necesarios.

Entre otras cosas, porque en la hoja de ruta de los futuros propietarios no entra Antonio Cordón como director de fútbol, lo que el extremeño conoce ya desde hace un tiempo y ha provocado que en las últimas semanas se haya echado en cierto modo a un lado en lo que se refiere a más avances en el nuevo proyecto.

De hecho, su mano derecha, José Ignacio Navarro y otros miembros de su equipo son los que principalmente están tratando con los intermediarios y agentes en estas fechas en las que carece de sentido cualquier gestión por el aterrizaje de unos nuevos dueños con sus planes y su propio responsable de la parcela liderada ahora por Cordón, que sería Marc Boixasa, el director de fútbol de Five Eleven Capital.

La probable implementación del concepto de comisión deportiva para fichar

No obstante, Boixasa no sería el único en decidir, pues, según apuntan a ESTADIO Deportivo, resulta probable que en el nuevo proyecto se apueste por el modelo más coral que han implementado ya muchos clubes, con una comisión deportiva que participe y apruebe los fichajes puestos sobre la mesa y las gestiones avanzadas.

Lo cierto es que Cordón avanzó diferentes operaciones de cara a la próxima campaña, como el fichaje de Juan Iglesias y de Arouna Sangante, ambos con la carta de libertad, y ahora mismo se encuentran en el aire, pues necesitarían la aprobación de los que entran.

Transición para trasladar el trabajo de Cordón a los nuevos responsables

No obstante, todo apunta a que habrá un periodo de transición en el que Cordón trasladará su trabajo realizado hasta el momento a los nuevos propietarios para que, a partir de ahí, se tomen las decisiones necesarias al respecto, sin descartar que estas contrataciones se consumaran finalmente. También es una incógnita lo que ocurrirá con Patrick Mercado tras un principio de acuerdo en peligro por la grave lesión del ecuatoriano.

En las últimas horas, ha trascendido, según señalan en la Cope, que Antonio Cordón habría comunicado que deja su cargo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, adelantándose quizás a lo que ya conoce que ocurrirá con el desembarco de Five Eleve Capital y Sergio Ramos. Claro que si esta renuncia fuera cierta, el Sevilla se libraría de indemnizarle por los dos años de contrato que aún le restan.

Sea como fuera, la aventura de Antonio Cordón, más corta de lo prevista, llegará su fin una vez que acabe la temporada independientemente de cuando se anuncie, tanto en cuanto la mayoría de movimientos se han detenido y ya lo que opera lo hace con el conocimiento de que no continuará en Nervión.

Opciones sobre la mesa de Cordón para empezar un nuevo periplo

A falta de un punto para garantizar matemáticamente la salvación, que también podría conseguir sin puntuar, pero dependiendo de otros resultados, Antonio Cordón acaricia que su marcha sea con el objetivo conseguido.

Cabe recordar que a mediados de abril trascendió que el todavía director de fútbol sevillista tenía pretendientes en México y Arabia y que el Mónaco tenía la intención de recuperarlo. Por ende, podría darse la circunstancia que no tardara en encontrar destino o que incluso ya habría mantenido algún tipo de conversación a tenor de que la venta del club lleva tiempo gestionándose. De hecho, como ha sabido esta redacción, su destino más probable es el fútbol azteca, desde donde están pidiendo referencias sobre su trabajo y trato personal.