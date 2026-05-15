García Plaza repasa la enfermería del Sevilla con buenas noticias y anuncia cambios en el once contra el Real Madrid

El técnico sevillista confirma la recuperación de Isaac Romero y revela cuáles son sus principales dudas en la alineación contra el Real Madrid

Además de recordar que el Sevilla aún no está salvado, Luis García Plaza realizó en la rueda de prensa un repaso a la enfermería sevillista y al estado de los futbolistas que se encuentran entre algodones y que llegaron al partido contra el Villarreal con problemas físicos. También se refirió a nombres propios, como Alexis Sánchez o Akor Adams.

En este sentido, se le preguntó sobre los efectivos que se encuentran delicados y lo cierto es que respondió con buenas noticias y dosis de incertidumbre.

"Están en ello, quedan 48 horas para el partido, hay gente cansada como Andrés Castrín. El día de antes del Villarreal me dijo, 'míster, no he recuperado bien'. Y hablamos con los doctores y entonces decidimos darle descanso. Bueno, descanso relativo, pues jugó un rato, pero no un partido largo. Cómo está lo voy a saber mañana", señaló el entrenador sevillista, que confirmó la presencia en la lista de Isaac Romero tras perderse el último partido y entrenar ya con normalidad, si bien puntualizó que a lo mejor no está para salir de inicio.

García Plaza confirmó que Isaac Romero está disponible

"Sí está. Tras el segundo partido, pensaba que estaba mejor, las sensaciones eran mejores, pero llegó al mismo nivel y decidimos darle más descansos. A lo mejor no está al 100% para jugar todo el partido, pero está", apuntó el preparador madrileño, que aclaró que Marcao hizo "entrenamiento de activación" cuatro meses después y anunció cambios en el once contra el Real Madrid en relación a la victoria contra el Villarreal.

"Sé que va a haber algún cambio. La alineación saldrá del bloque de 14 o 15 jugadores que estamos manejando en los últimos partidos y que están saliendo habitualmente de inicio. De ahí elaboraremos el once", explicó Luis García Plaza, que reconoció dudas tanto en el eje de la zaga como en la delantera.

Dudas en el centro de la zaga y en la delantera

"No creo que haya ninguna sorpresa dentro de que arriba tenemos a Akor, Alexis, Neal (Maupay) y a Isaac Romero, y solo tenemos dos puestos para estos cuatro jugadores. Algo similar ocurre atrás, en el centro de la zaga, con Castrín, César (Azpilicueta) y Kike. Tenemos que decidir", admitió con franqueza Plaza, que, a colación de la decisión en la delantera, destacó la importancia decisiva de Akor Adams en los dos últimos partidos.

"Los últimos partidos llevamos seis goles y repartidos, pero está claro que Akor, el rato del Espanyol y el otro día, estuvo a muy buen nivel y ojalá siga así y la 'enchufe' al Real Madrid", apuntó Plaza, que en esta faceta quiso reivindicar el trabajo colectivo: "Esto es una labor de conjunto; en ataque el equipo en Villarreal estuvo muy bien, jugamos muy bien al fútbol y generamos, y cuando lo haces todos tienen que aportar".

Halagos de García Plaza a Alexis Sánchez

Igualmente, alabó a Alexis Sánchez, clave en los últimos choques por su gol contra la Real Sociedad, su asistencia contra el Espanyol y su robo en el tercer tanto sevillista en La Cerámica.

"Mi valoración es que es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota y sobre todo, lo que tengo que destacar es su implicación; estoy muy contento con él. Está siendo el jugador más importante en las segundas partes, porque los partidos están más abiertos y rotos", indicó García Plaza, que, con matices, no descarta que sea de la partida.

"Valoro que pueda entrar desde el principio, pero es incluso más decisivo que los que juegan de titular. Ellos quieren jugar cuanto más mejor, pero lo importante es la calidad de minutos y en eso Alexis está siendo espectacular. Alexis sabe que el entrenador y el grupo necesitan que sea decisivo para nosotros. Su calidad no la voy a descubrir yo, pero tiene mucha implicación", apuntó el míster sevillista.