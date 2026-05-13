La verdadera razón de la suplencia de Castrín y Ejuke en el Villarreal - Sevilla: "No podemos arriesgarnos"

García Plaza explicó con detalles por qué dejó fuera del once contra el Villarreal a dos jugadores importantes como el gallego y el nigeriano

La confirmación del once del Sevilla ha suscitado sorpresa por la ausencia de dos futbolistas que habían sido importantes en los dos partidos anteriores y que, además, habían sido alabados por el técnico, casos de Andrés Castrín y Chidera Ejuke. Ausencias que han contrariado al sevillismo y que el propio entrenador ha explicado antes del arranque del encuentro en los micrófonos DAZN.

"Isaac es el único descartado, no viene. De Ejuke me han comentado que, incluso, solo lo saque si es completamente necesario. Y Castrín y Gudelj, incluso ellos mismo decían que si jugaban fuese por cambio obligado; tienen riesgo de lesión. Para jugar a lo mejor media hora o 45 minutos, pero no para hacer un esfuerzo de 90. Ahora no podemos arriesgarnos a perder a nadie porque cualquier lesión muscular te lo deja fuera y ya no juega más", señaló el míster sevillista, que aclara que no los ha dejado fuera por decisión técnica, ni a los dos mencionados ni a Gudelj.

Confianza de García Plaza en los sustitutos

"Juegan otros. Otras veces lo decido yo como entrenador, pero esta vez es así. El partido del otro día fue exigente, con una tensión grande, y se nota. Akor entra arriba, César puede hacer un gran partido, Oso ya ha jugado por fuera de la banda y en el medio Djibril está bien", apuntó el preparador sevillista, que se refirió a las apreturas en la lucha por la salvación y de la dificultad de este choque.

"Depende de lo que tú hagas. Es un partido dífícil este; el Villarreal, como local, es el mejor equipo de LaLiga después del Barça. Tienen un contraataque letal, con jugadores de primerísimo nivel. Tenemos que hacer un gran partido, cada uno es una oportunidad. Tenemos que salir a tope. ¿Los demás equipos? Tienen que jugar sus partidos. El único que puedo jugar yo es aquí. Es una oportunidad de las tres que tenemos, vamos a ir a por ella a tope. Estamos con cambios obligados todos, no hay ni uno propio, todos por prescripción médica".

La clave para ganar al Villarreal

Además, se le preguntó cuál es la clave para ganar al Villareal. "Por aquí han pasado equipos de todos los estilos y el Villarreal los ha solventado con mucha facilidad. Es un equipazo, tiene una plantilla increíble y un entrenador de máximo nivel. Es que de 17 ha ganado 14, son datos increíbles, pero el fútbol es fútbol", indicó Plaza, que no descartó la sorpresa.

"Tenemos que hacer nuestro partido, competir siempre, estar al máximo, no perderle la cara, habrá momentos de peligro que tengamos que aguantar y cuando tengamos la pelota saber dónde hacerles daño. Venimos sabiendo que es una empresa complicada, pero las hay más difíciles y se han conseguido. ¿Por qué no lo podemos hacer?", apuntó.