Matías Almeyda, atento al Sevilla tras la 'rajada' por su despido: "Era difícil no ser genuino en ese momento"

El entorno del técnico argentino asegura a ESTADIO que se mantiene pendiente de los nervionenses en un momento determinante tanto deportivo como institucional y justifica su reacción tras la destitución

Matías Almeyda salió del Sevilla por la puerta de atrás después de caer contra el Valencia y, fruto de sus expectativas, que no eran precisamente la de su destitución, estalló poco después como protagonista de unas declaraciones polémicas contra los dirigentes del club que, no obstante, no se correspondían con su sentimiento sevillista.

"Lo del Sevilla es la primera vez que me pasa. Siempre tuve proyectos largos. Lo de acá fue diferente, porque un día antes de decirme que me tenía que ir del Sevilla FC me dijeron que me quedaba hasta el final. Esa traición del fútbol es la que no... No. Me duele. Y me digo 'Esa gente ya no me puede mirar más'", señaló Matías Almeyda en una charla en el canal de YouTube de Adrián Marcelo 'Radar Mundialista', en la que fue más allá.

"No vengas a decirme que voy a estar si después me vas a sacar. Decís, no sé si vas a estar, entonces te puedo sacar. Si no, es como que es una doble cara, ¿no?", señaló el 'Pelado', que llegó a decir algo muy duro sobre la inestabilidad en el Sevilla: "No creo que no duerman bien, hay gente ahí a la que no le interesa eso".

Almeyda la echa al suelo y realiza un análisis más frio de lo ocurrido

No obstante, mes y medio después de su destitución, Almeyda ya la ha echado al suelo y negocia su futuro inmediato para regresar a México, donde Rayados de Monterrey desea incorporarlo como nuevo entrenador. Así, ahora realiza un análisis más frío de lo que ocurrió en su abrupto adiós en su primera campaña como sevillista.

De hecho, desde su entorno, en plena recta final de la temporada y con el Sevilla jugándose la salvación, afirman que Almeyda se mantiene muy pendiente de los partidos nervionenses en este momento tan crítico, con el deseo de que logre la salvación independientemente de que su salida no fuera la deseada.

"Él está muy bien ahora. Está siguiendo naturalmente los partidos del Sevilla, está atento, porque le gusta mucho el club, el Sevilla y le desea lo mejor", apuntan a esta redacción desde el círculo del entrenador argentino justo antes del choque contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Justifican la reacción de Almeyda tras el despido

En este sentido, dichas fuentes expresan que la reacción en su primera entrevista tras el despido resultó muy emocional, con la herida todavía muy abierta y que Almeyda respondió tal y como es, pero que ahora se lo toma ya todo desde otro punto de vista más calmado.

"Era difícil que Marías no fueras emotivo y genuino en ese momento. Es como es y así afrontó la entrevista, pero ya todo bien", indican a ED un entorno de Almeyda que reconoce que no pierde de vista al Sevilla en esta agitada recta final y en pleno proceso de venta del club al grupo inversor Five Eleven Capital con Sergio Ramos como cabeza visible

Días atrás, el técnico habría mantenido una reunión con los directivos del Rayados mexicano, pero su futuro inmediato aún sigue sin definir tras su frustrada aventura sevillista.