García Plaza le da la razón a Almeyda con sus primeros señalados en el Sevilla

El nuevo entrenador ha mantenido en el ostracismo a tres futbolistas sin minutos con el argentino, ha confirmado la situación de Mendy y solo le ha llevado la contraria a su sucesor con Manu Bueno y Maupay

Los dos primeros partidos con Luis García Plaza al mando han servido para conocer sus preferencias en la plantilla y realizar un boceto de los futbolistas que entran indiscutiblemente en sus planes y de aquellos que, de momento, no han logrado hacerse un sitio en su esquema al no disponer de un solo minuto en el arranque del madrileño.

En este sentido, el flamante preparador nervionense ha seguido el camino marcado por Matías Almeyda en la mayoría de casos de activos que no convencieron al argentino con un rol secundario y que tampoco, hasta ahora, han logrado revertir esta situación con su sucesor.

Así, García Plaza le ha dado la razón al 'Pelado' con tres futbolistas a los que sumió en el ostracismo y todavía no han debutado a sus órdenes, con un caso especialmente llamativo. En este sentido, la llegada del exentrenador del Alavés le brindaba opciones a Joan Jordán de salir de su segundo plano al conocerlo a la perfección por su cesión el curso pasado en Mendizorroza y se especulaba, incluso, con su titularidad.

Joan Jordán, todo lo contrario que Manu Bueno, pero no se rinde

Sin embargo, el de Regenços, que solo había disputado 166 minutos con Almeyda, no partió de inicio contra Oviedo y Atlético y no fue considerado a la hora de hacer los cambios. De hecho, a modo de excepción, está por delante otro de los olvidados por el anterior técnico, un Manu Bueno que sí que se ha ganado los favores de García Plaza, con minutos en el Carlos Tartiere y titularidad en el triunfo con el Atlético.

El jerezano, que en julio entrará en su último año de contrato, ha conseguido por ahora voltear su tesitura en Nervión y lo celebraba hoy en rueda de prensa: "Agradecerle a Luis García Plaza la confianza desde el primer minuto y el primer día. Esa confianza que me transmitió, el ser yo mismo y, como canterano, puedo sentir esto como el que más (...) Contento por la titularidad y por poder ayudar al equipo. Desde eso llevo trabajando desde inicio de año en pretemporada".

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Jordán, con gastroenteritis en el comienzo de esta semana, se mantiene firme y continúa trabajando a tope con la intención de que esta situación no se alargue en demasía y Plaza empiece a tenerle en cuenta, pues ya sabe lo que puede aportar.

García Plaza rompe las esperanzas de Fábio Cardoso

Suerte similar a Jordán ha corrido hasta ahora Fábio Cardoso, que afrontaba esta nueva etapa con García Plaza con la ilusión de dejar atrás la falta de confianza de Almeyda, pero no ha sido así. Y es que, pese a las bajas atrás, por la lesión de Azpilicueta y la sanción de Nianzou, el entrenador madrileño ha prolongado su ostracismo, optando antes por recuperar a Andrés Castrín, de inicio el sábado en una defensa plenamente canterana.

El luso está frustrado, porque realmente creía que podría ganarse un sitio en el nuevo esquema, pero nada apunta a que lo vaya a conseguir, lo que podría cambiar su idea de no moverse de Nervión en verano.

Más esperable era que Gattoni, que regresó de su cesión en River en diciembre, no fuera contemplado tampoco como opción por García Plaza, y así ha sido, por lo que, salvo giro, terminará la campaña prácticamente en blanco, con solo nueve minutos en su haber.

García Plaza sigue los pasos de Almeyda con Mendy, pero no con Maupay

Aunque su caso es diferente, García Plaza también le ha dado continuidad al rol secundario con el que Mendy terminó en el periplo de Almeyda después de haber sido titular indiscutible. Y es que la ausencia de Agoumé por sanción en el debut del míster le abrió la puerta del primer once, pero en el segundo lo sentó en el banquillo y no entró en el campo hasta la prolongación.

Este aparente segundo plano también con el madrileño complica más si cabe que el Sevilla ejecute la opción de compra de siete millones o negocie una rebaja con el Trabzonspor a pesar de que antes de comenzar su calvario ya había comunicado al club su deseo de continuar.

En cambio, Garcia Plaza le ha llevado la contraria a Almeyda con Neal Maupay, único fichaje invernal del Sevilla que fue casi indiscutible para el argentino mientras estuvo a disposición. En cambio, el francés empezó este nuevo periplo en la grada, como descarte del míster, mientras que contra el Atlético fue convocado pero no saltó al terreno de juego. Tampoco ha tenido minutos Januzaj