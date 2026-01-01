Gattoni adelanta su regreso y se convierte en la primera llegada del 2026

El central argentino ya se ha incorporado a las sesiones de entrenamiento tras una infructuosa cesión en River Plate que no sirvió para convencerlos

Año nuevo, ¿vida nueva? El Sevilla FC abandona de forma oficial un 2025 negativo para la entidad, donde los fantasmas de Segunda División volvieron a estar muy cercanos. Sin embargo, en la entidad saben que ya hay sensaciones muy distintas, gracias también a los cambios que así lo han permitido. Estos tienen dos nombres propios, como son Antonio Cordón y Matías Almeyda, y también son los dos hombres que cuentan con la confianza del sevillismo para poder evitar un descalabro de grandes proporciones. El actual décimo puesto en la tabla muestra ese cambio de tendencia y, en más de una uva comida la pasada noche, los deseos iban encaminados en ese sentido. Es época también de regresos, y eso lo ha querido protagonizar Gattoni.

La última sesión del año 2025, como si de un regalo se tratase, trajo consigo la reincorporación de Peque Fernández a los entrenamientos. El catalán estuvo fuera debido a que se encontraba recuperándose de un proceso febril, por lo que no existía preocupación por una posible lesión muscular. Las bajas, en este sentido, fueron las de Rubén Vargas, Akor Adams, Ejuke y Suazo. Una situación algo más halagüeña incluso si se compara con semanas anteriores, donde el equipo tuvo que hacer uso de numerosos jugadores de la cantera.

Y ese cambio de año parece haberse significado en regresos. Fede Gattoni, tras una infructuosa cesión en River Plate, ha regresado a los entrenamientos con el primer equipo sevillista. En ESTADIO Deportivo contamos que su aparición sobre el césped se produciría en estos primeros días de enero y el central no ha fallado a su cita. Tal y como hemos podido conocer, el argentino ha adelantado su fecha de regreso a las sesiones con Matías Almeyda, de lo que tenían previsto en el club. Su situación, sin embargo, es complicada, ya que es más que probable que Federico tenga que buscar hueco en otro lugar.

Por el resto de noticias, no ha habido ninguna novedad reseñable, ya que se mantienen las mismas bajas que ya estuvieron en el día de ayer. De esta forma, el Sevilla FC estrena año con una nueva "incorporación", que se ha mostrado muy cercano a uno de los canteranos que más sorprendiendo en estas últimas jornadas, como es Oso. Habrá que ver lo que pasa con el argentino, que no ha conseguido convencer en su aventura en Argentina. El central fue uno de los últimos fichajes de Monchi, aterrizando procedente de San Lorenzo. A pesar del cartel que tenía, el salto a Europa parece haberle quedado algo grande.