El troleo de Monchi, el vacile de Antoñito y Badé, y el alivio de Cristóbal Soria

Mientras que el ex delegado nervionense "firmaba el 2-0 al descanso", el otrora delantero cree que "el Betis en la segunda parte se cagó", al tiempo que el ex director deportivo tenía claro: "Nada que celebrar, pero sí de que presumir"

"No es noche de celebrar nada, pero sí de presumir… Presumir de tener la fortuna de ser sevillista. La suerte de ser distinto. Entre un te quiero y te quiero… ahora y siempre", escribía Monchi tras El Gran Derbi en sus perfiles de las redes sociales, 'troleando' a un bético que le comentaba "ha vuelto el wifi, qué casualidad jajajaja" al valorar su vuelta al escenario de la rivalidad sevillana: "Y se ha apagado la luz de los móviles. Todo en la misma noche, las cosas de la tecnología". Por la noche, el presidente del CD San Fernando 1940 atendía a 'Carrusel Deportivo' para incidir en la misma idea.

"Si me haces la pregunta en el descanso, te habría dicho que ojalá pudiéramos empatar; ahora, me ha faltado ese gol. De hecho, lo he comentado con un amigo mío: si mete Akor Adams me voy otra vez al Ayuntamiento de San Fernando y me subo al balcón, aunque estuviera solo, y me pongo a celebrarlo, porque el partido ha sido muy duro para los que sentimos en rojo y blanco, pero creo que el equipo ha estado a la altura de lo que es la frase que mejor define al sevillismo, la de 'dicen que nunca se rinde'", apuntaba el isleño, que volvió a sentir el cariño del sevillismo a través de muchos mensajes.

"Es bonito que la gente se acuerde de uno, pero yo estoy ya en otra etapa, muy involucrado con mi club, con mi ciudad; muy contento, muy feliz y muy satisfecho, pero no puedo olvidarme del club que me ha dado todo. Yo soy sevillista y seguiré siéndolo siempre; y, en partidos como éstos a mí me encantaba, porque conozco perfectamente la ciudad, y más allá de la broma, del chascarrillo, siempre del respeto, entiendo lo que es la rivalidad. Sé manejar esos tiempos, porque lo he vivido, lo he gozado y también lo he sufrido, que también mis números en derbis son muy buenos, pero sé lo que es ganar y también lo que es perder", concluía.

El que sacaba pecho es Antoñito, comentarista de SevillaFC+ y ex delantero nervionense, que se quedó a gusto: "A Antony le recrimina (la grada) que se da muchos golpes en el pecho y después hace un segundo tiempo en el que tenía que ser determinante, como sí lo fue y ha demostrado Abde, en el que se ha escondido. El Betis, a raíz del primer gol nuestro, se ha cagado. No ha ido a por el partido, muy timorato, ante un Sevilla con sus limitaciones que ha seguido creando e insistiendo. El resultado me parece, incluso, corto, porque hemos creado, aparte del palo de Abde, las mejores ocasiones del segundo tiempo".

Mucho más comedido fue Cristóbal Soria, ex delegado nervionense y comentarista de 'El Chiringuito', que ya en la víspera daba por hecho que el Betis es superior y que era favorito: "Yo en el descanso firmaba el 2-0. Lo que estáis escuchando. Ya estaba pensando en el próximo partido de local con el Rayo Vallecano. Lo que no quería es sangre deportiva, que nos metieran un saco. Es que olía a humillación. Por eso renunciaba a los tres puntos ya".

Loïc Badé, un sevillista más en la distancia

El ex nervionense Loïc Badé, traspasado este último verano al Bayer Leverkusen por unos 25 millones de euros (bonus incluidos), siguió el derbi desde tierras alemanas y disfrutó con la reacción blanquirroja, con goles de Alexis Sánchez y su amigo Isaac Romero. "Y el estadio se callaba", escribió el central francés, que subió una historia a su perfil de Instagram señalando la celebración del lebrijano, ya descamisado, camino del banderín de córner antes de la refriega con hinchas y suplentes del Real Betis.