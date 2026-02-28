Desde Nervión, más presión: el duelo cainita también se juega desde fuera

Cuando los nervionenses dominaron durante casi dos décadas con mano de hierro el pulso hispalense no se les cargó con la responsabilidad no ya de ganar, sino de ser muy superior, como ahora sí a los heliopolitanos

Como será la cosa que hasta Cristóbal Soria, ex delegado del Sevilla FC y defensor acérrimo de los nervionenses, incluso negando la mayor cuando hizo falta, confesaba esta semana en 'El Chiringuito de Jugones' que, aunque "normalmente se suele tirar del tópico de que en los derbis no hay favoritos, eso es mentira: los derbis los ganan los mejores... y ahora mismo el Betis es mejor que el Sevilla; decir lo contrario es (mentir), porque, de unas temporadas a aquí, por supuesto que son mejores". La maquinaria mediática se activa cada semana que expira con el partido de los partidos, con el duelo cainita por excelencia de Andalucía, de España y del Mundo.

Por eso, da gusto que un protagonista inexcusable en estas tesituras, la peña Biris Norte, haga lo que supone que tiene que hacer la afición blanquirroja: apostar por los de Matías Almeyda. Que vienen de ganar, con mejores o peores argumentos, por cierto. Y que no están (eso es indudable) en su mejor momento. Pero, si no se puede tirar de lo inmediato, tírese de la historia. Que en Nervión hay para aburrir. Una hegemonía centenaria que se refleja en los números, en la estadística. Quizás no se puede decir en esta ocasión que dato mata relato, porque las diferencias de calidad y puntos están ahí. Aunque dar por escrito lo que ocurrirá es harto arriesgado.

Llega el segundo derbi sevillano de la temporada... y vuelve la presión, la presión que no existe tanto en otros partidos como sí cuando llega el enfrentamiento de máxima realidad entre los dos principales clubes de la ciudad. Mi memoria no alcanza tanto, aunque acumulo casi 30 años de profesión, pero no recuerdo que cuando el Sevilla FC estaba muy por encima del Real Betis, cuando se clasificaba continuamente durante casi dos décadas para la Champions y estaba siempre por delante de su eterno rival, se trasladara tanto desde todos los estamentos de la sociedad que rodean al fútbol, pero también desde los medios de comunicación, la obligación de ganar al Betis y la de ser muy superior, tanto o más de lo que demuestra la tabla clasificatoria.

Paradójicamente, cuando llegan estos duelos en los que el Betis lleva dos o tres años muy por encima del Sevilla, sí se recuerda, a diestro y siniestro, que cualquier cosa que nos sea golear al eterno rival será un mal resultado, será una decepción, será un fracaso para los hombres de Manuel Pellegrini. Evidentemente, creo que están curados de espanto y que, en este caso, debe estudiarse el derbi como siempre se ha hecho, como un elemento totalmente ajeno a la realidad, a las expectativas, totalmente ajeno a las dinámicas de unos y otros, y donde no hay favoritos, donde el favorito luego se demuestra, en caso de extrema igualdad, cuando hay plantillas, como en este caso parece evidente la del Betis, con mayor calidad y con mayor profundidad de banquillo.

Eso, a pesar de bajas tan importantes como las de Amrabat, Isco y Lo Celso, que seguirán siendo ausencias, que son tres de los hombres más importantes de la plantilla de Pellegrini y que, por supuesto, serían titulares no sólo en el eterno rival, sino en casi cualquier equipo de la categoría. Se obvia eso y se obvia que el Betis tiene mucha más carga en estos últimos meses, aunque es verdad que se va a llevar prácticamente un mes sin competir entre semana tras ser eliminado en Copa del Rey y tener también todavía ese margen al haberse metido directamente en octavos de final de la Europa League. Creo que en este derbi no hay favoritos y que es verdad que el Sevilla también habrá bajas importantes, como por ejemplo la de Rubén Vargas, que no va a llegar, y se igualarán mucho más las fuerzas.

En teoría tiene que ganar el Betis; en teoría tiene que ser superior, pero, a un solo partido, que es como se estudian este tipo de enfrentamientos de máxima rivalidad, sería absurdo decir que hay una gran superioridad por parte del Betis, aunque la haya en la tabla y aunque la haya en los últimos años. A un solo partido, como digo, cualquier equipo puede hacer el partido de su vida o la defensa de su vida, por lo que pueden darse resultados que no corresponden quizás a lo que vienen siendo Betis y Sevilla en las últimas semanas. Me parece un poco innecesario cargar a unos de esa presión extra, aunque en este tipo de partidos, en los derbis, todo vale. Y se juegan también desde fuera en las horas previas.