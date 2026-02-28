José Campaña, ante su futuro: "No sé si el fútbol está en deuda conmigo o no, pero hay Campaña para rato, lo tengo claro"

El sevillano deja claro en su entrevista con ESTADIO Deportivo que bajo ningún concepto se le ha pasado por la cabeza el colgar las botas: "Hasta que mi cuerpo aguante, trataré de seguir jugando, trataré de seguir dando mi mejor versión"

Tras explicar las opciones que tuvo el pasado verano de volver al Sevilla FC y analizar su presente en la AD Ceuta tras unos meses complicados en los que ha estado sin equipo, José Gómez Campaña habla de sus planes de futuro en esta segunda parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo. Habiendo fichado por el Ceuta hasta final de temporada, será el próximo verano cuando toque analizar las opciones que hay sobre la mesa y decidir. Lo que si tiene claro Campaña es que bajo ningún concepto ha llegado el final. Hay "Campaña para rato" y por su cabeza solo pasa el seguir disfrutando del fútbol.

- Firmó solo hasta final de temporada, por lo que ya el próximo verano habrá que ver también qué es lo que pasa con los planes de futuro.

- Sí. La idea nuestra siempre ha sido en este mercado firmar hasta final de temporada e ir viendo a ver qué pasa. De momento no pienso en otra cosa que no sea disfrutar del fútbol, disfrutar del club y disfrutar del equipo. Y en verano, cuando ya acabe la temporada, vemos qué soluciones hay, qué propuestas hay y qué soluciones darles.

- Imagino que José Juan estará bastante contento con usted, tanto por su forma de jugar como por su idea de fútbol. Si tiene la oportunidad, tratará de echarle la correa pronto.

- Yo creo que eso es algo que hay que preguntarle a él. Pero hasta el momento no se me ha quejado. Es verdad que es un entrenador muy cercano, muy bromista, pero a día de hoy, en cuanto al trabajo, lo único que ha hecho es animarme y apretarme. Ponerme las pilas para que vuelva a mi mejor nivel. Ya no por mí como jugador individual, sino por aportar y ayudar al equipo lo más que pueda. Y lo que él siempre me dice, que al final el equipo vea que un jugador de mi categoría, con la experiencia que tiene y con lo que ha vivido, vea que está enchufado. Eso va a hacer que el equipo también se enchufe y también esté, como se suele decir, con las antenas puestas.

- 32 años, físicamente tratando de encontrarse a sí mismo de nuevo... Entiendo que hay José Gómez Campaña para rato aún, ¿no? En su mente, al menos, lo tiene claro. Se ve.

- Sí. Yo lo tengo muy claro. Como bien has dicho, mi idea es volver a encontrar la mejor versión de mí. El Ceuta me ha dado la oportunidad. Yo quiero devolverle esa confianza que han tenido en mí y obviamente hay José Campaña para rato. Por mi cabeza jamás ha pasado el colgar las botas o el decir hasta aquí llego o me retiro. Y es algo que siempre he dicho, que hasta que mi cuerpo aguante, trataré de seguir jugando, trataré de seguir dando mi mejor versión. Ya sea aquí en Ceuta o donde tenga que ser, pero siempre aportar y ayudar allá donde esté, al equipo.

"Mi idea es volver a encontrar la mejor versión de mí; el Ceuta me ha dado la oportunidad y

- ¿Siente que el fútbol, en cierta manera, está un poco en deuda con usted Que cuando mejor estaba, yendo con la Selección y todo, llegaron las lesiones y los momentos más complicados. Que desde entonces, entre una cosa y otra, al final no ha conseguido levantar la cabeza del todo. No sé si aún le debe un último baile a Campaña.

- Sí que es verdad que, como bien dices, desde que volví de aquella convocatoria con la Selección ha ido todo como un poco cuesta abajo. Empecé a tener lesiones musculares. Luego, la lesión de rodilla, cuando parecía que otra vez estaba volviendo a ese José Campaña que estaban acostumbrados a ver allí en el levante. No sé si el fútbol está en deuda conmigo o no. Al final son gajes del oficio. Las lesiones son algo con lo que hay que contar. Al final es un deporte que te exige al máximo, que te exprime muchísimo y con lo que tienes que contar. He tenido la mala fortuna de que me pasen o de tener bastantes lesiones. No me queda otra que seguir levantándome por más piedra, por más baches que tenga en el camino.

- Ahora es el momento de darle la vuelta a la tortilla, ¿no?

- ¡Claro! Que si no se quema.