El Sevilla FC que viene: tras anunciar el fichaje de Patrik Mercado, los focos apuntan a Juan Iglesias, el comodín de Bordalás

No todo es El Gran Derbi en el Sevilla FC. Mientras la plantilla se afana en preparar los últimos detalles de la visita al Real Betis, en los despachos de la dirección deportiva tienen más trabajo que nunca. Tras su escaso movimiento en el mercado invernal, Antonio Cordón aligera el paso para adelantar todo lo posible el trabajo estival. Al margen de las distintas decisiones que se tomarán a la hora de intentar o no retener a los cedidos Odysseas Vlachodimos, Batista Mendy o Neal Maupay, el club ha anunciado esta semana el fichaje del joven Patrik Mercado y desde Madrid vuelven a poner este sábado el foco en otro agente libre que apunta a recalar en Nervión: Juan Iglesias, el comodín del Getafe CF de José Bordalás.

En Getafe disfrutan de la mejor versión de Juan Iglesias... a la espera del Sevilla FC

Juan Iglesias es un lateral derecho de origen que a día de hoy consta como carrilero izquierdo titular en el Getafe CF tras quitarle el sitio a Diego Rico. Antes, Bordalás también lo había utilizado como central en ambos perfiles e incluso como extremo derecho. Siempre ha cumplido. "Es un jugador de equipo fantástico, un profesional como la copa de un pino. Seguro que mañana lo pongo de delantero y lo hace bien", ha manifestado esta semana su entrenador, en unos elogios que no han pasado desapercibidos en la prensa local, teniendo en cuenta que se da por cerrado ya un principio acuerdo para firmar por el Sevilla FC para las próximas cuatro temporadas.

"Juan Iglesias termina contrato a final del curso. Y ahí aparece el Sevilla FC, que lleva tiempo atento. Es el tipo de operación que encaja en el actual modelo del club andaluz: jugador versátil, contrastado en Primera división y, sobre todo, libre a partir del 30 de junio. Bueno, bonito y barato, fórmula que en tiempos de estrecheces se convierte en doctrina", destaca de manera ilustrativa un reportaje de la Agencia EFE a propósito del excelente momento de forma que vive el polivalente futbolista de 27 años -suma 25 partidos en esta 25/26, con un gol y tres asistencias-.

"Donde le pongan, cumple; si fuera por Bordalás, Juan Iglesias ya habría renovado"

A pesar de ese intenso ruido de la especulación que nadie niega ni confirma -ya se sabe-, desde el Getafe CF remarcan el enorme compromiso que está demostrando Juan Iglesias más allá de su situación contractual. Trabajo silencioso, respeto en el vestuario y carácter sobre el terreno de juego son las características que remarcan desde tierras madrileñas sobre el vallisoletano, que además viende exhibiendo jerarquía en el plantel azulón.

"Donde lo pongan, cumple. Es el multiusos de Bordalás. Si dependiera sólo del técnico, tendría la renovación firmada hace tiempo. En un fútbol cada vez más especializado, Juan Iglesias reivindica la vieja figura del jugador útil. Es lo más parecido a un lujo para un club como el Getafe", destaca el mismo reportaje.

Este próximo lunes, el Getafe CF visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La duda será si Juan Iglersias continúa en el lateral izquierdo para enfrentarse a Fede Valverde y a Trent Alexander-Arnold, con Gonzalo García cayendo también por ese costado; o si regresa a la derecha, con Vinícius, Camavinga y Carreras como oponentes. Lo que no se discute es su titularidad. Y así cada día de los que le queden a una temporada con la sombra del Sevilla FC como inevitable acompañante.