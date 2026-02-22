Juan Iglesias: una 'navaja suiza' por la mirilla

El defensor vallisoletano, que ha actuado hasta en siete posiciones distintas con soltura, termina contrato este verano y tendría ya un preacuerdo con los nervionenses

Avanzaba en la víspera del último Día de Reyes el experto en el mercado Matteo Moretto que el Sevilla FC había cerrado el fichaje de Juan Iglesias para el próximo verano, cuando el vallisoletano terminará contrato con el Getafe CF. Una propuesta de Antonio Cordón por cuatro temporadas (hasta 2030) habría convencido a la 'navaja suiza' de José Bordalás, que comenzaría la 26/27 con 28 años. Un chico para todo que ha actuado con soltura como azulón hasta en cinco posiciones distintas, generalmente defensivas, aunque lleva ya un gol y tres asistencias este curso en 24 partidos oficiales.

Lateral derecho de origen, se ha desempeñado el zaguero reclutado de la UD Logroñés en 2019 muchas veces a pie cambiado, amén de como carrilero en ambos perfiles, de central y de extremo. Incluso, le tocó una vez comenzar, como últimamente a Djené, de pivote defensivo, aunque fuera algo meramente coyuntural. Un chico para todo que no suele brillar, aunque soluciona problemas a diestro y siniestro, nunca mejor dicho. Una contratación negada desde su entorno, que no ha cerrado la puerta a renovar con los madrileños. En estos casos, la explicación suele estar en el término medio: se alcanzan, igual que ocurrió con Alfon, preacuerdos que se activan el 1 de julio y pueden romperse antes con una penalización.

Se medía este domingo 22 de febrero el bueno de Juan Iglesias al que podría ser su nuevo equipo, que comprobaba de primera mano la anunciada versatilidad del castellano-leonés, que arrancó como carrilero zurdo y pasó en el ecuador del primer tiempo a ser lateral diestro (en una defensa ya de cuatro) con la roja a Dakonam. Fue sustituido en el minuto 67, justo tras el 0-1 de Djibril Sow, en busca de un imposible, ya que le tocaba remontar con diez futbolistas.

Bordalás, siga él o no, pide cariño para Juan Iglesias

"Bueno, Juan Iglesias no es una novedad, no os puede sorprender; es un jugador de equipo fantástico, un profesional como la copa de un pino, un chico que ha jugado en muchas posiciones; ha actuado de lateral derecho, de central, de extremo, de carrilero... Seguro que mañana lo pongo de delantero y lo hace bien; siempre es un Notable y, por lo tanto, es un jugador increíble. Le tengo un cariño especial, porque ha dado mucho todos estos años al Getafe, que ojalá lo valore en su justa medida, porque es un jugador fantástico, como digo", apuntaba en sala de prensa este viernes José Bordalás.