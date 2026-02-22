El detallazo de Almeyda con Javi Martínez y su respuesta: "﻿Solo tengo la misión de que Matías vuelva al banquillo y tenga un final de Liga tranquilo y feliz, se lo merece"

El primer técnico quiso agredecer todo el trabajo a su asistente públicamente, y lo dejó al frente del análsisis de la victoria; Javi Martínez se mostró agradecido también con el argentino y todo lo que está aprendiendo con él

Javi Martínez y Matías Almeyda comparecían juntos antes los medios oficiales del club de Nervión aunque el argentino quiso dar su sitio a su ayudante, y tras felicitar al sevillano, le dejó todo el protagonismo. "Muy feliz y agradecidos, es un trabajo de equipo y por eso quería que estuviera Javi, se lleva una gran parte de este triunfo y me pone muy feliz por él y por nuestro equipo. Nos conocimos cuando llegué y es una persona de bien, confío en él, me da herramienta y se lo agradezco", decía el argentino para dejar a Javi Martínez para analizar el choque.

"Muchísima alegría, no hay palabras para describirlo, me pasa como con Matías, no me paro a valorar todo lo que me está pasando, no tengo tiempo y luego es imposible ahora mismo, cuando pase el tiempo lo valoraré, ser asistente de Matías y tener estas oportunidades de estar junto a él es algo increíble. Hoy se dio así, un día muy especial para mí pero como todos los que llevo, lo valoraré con el tiempo, a Matías le agradezco todo, especialmente el día a día. Solo tengo la misión de que Matías vuelva al banquillo y tenga un final de Liga tranquilo y feliz, que se lo merece", comenzaba diciendo el asistente.

"Al final hemos empatado más ya en esta segunda vuelta más que en toda la primera, eso a veces te deja un sabor agridulce, pero con regularidad se valora mucho esos puntos, contra rivales directos y en circunstancias adversas, hoy nos tocó lo opuesto, con un jugador más y afortunadamente lo hicimos valer en el segundo tiempo, es una victoria super importantísima", ha dicho sobre la importancia del triunfo.

"Al final yo creo que los puntos no son los que queríamos pero la unidad ha estado siempre, resultados adversos, lesionados, situaciones complicadas pero la unión siempre se ha visto, como sevillista y técnico lo veo dentro y fuera, esta semana es especial, seguiremos unidos e iremos a ganar un partido más", ha contestado sobre el derbi ante el Betis.

Por último, Javi Martínez desveló como ha vivido esta semana diferente: "El entorno si que lo nota porque eres más público, te escriben y te llaman más de lo habitual pero acudo a la gente cercana, a mis padres y mi mujer. Agradezco a todo aquel que se acuerde de mí, eso dice que hay mucha gente que se alegra, es por ellos todo".